Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori disponibili a lavorare con alcuni registi nell'ambito del prossimo Pigneto Film Festival, che si terrà a Roma a partire dal 30 giugno per proseguire poi fino al 6 luglio. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici e di comparse di tutte le età per la realizzazione di uno short film diretto dal regista Manuel Lopez e prodotto da Verardi Produzioni. Il cortometraggio sarà ambientato a Taranto, mentre i casting si terranno a Lecce.

Casting nell'ambito del Pigneto Film Festival e per un corto da girare in Puglia

Pigneto Film Festival

In occasione del prossimo Pigneto Film Festival, che si svolgerà a Roma dal 30 giugno al 6 luglio 2019, si terranno le selezioni di attori interessati a lavorare per una intera settimana con alcuni registi. Per i selezionati è prevista anche l'opportunità di prendere parte a vari workshop. Gli interessati che intendono presentare la propria personale candidatura devono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook di Pigneto Film Festival, nella quale è possibile trovare ogni utile informazione su come procedere.

Uno short film

Per la realizzazione di uno short film ambientato a Taranto e dal titolo Il peso della libertà, diretto dal regista Manuel Lopez, sono in corso le selezioni di attori, attrici e comparse. In particolare, per questo interessante cortometraggio prodotto da Verardi Produzioni, si cercano le seguenti figura attoriali, tutte con una adeguata esperienza recitativa alla spalle: un uomo di 50 anni, una donna di età compresa tra 70 e 75 anni, un uomo dalla carnagione olivastra e tra 45 e 50 anni, una donna di età compresa tra 45 e 50 anni e una ragazza di 24/25 anni.

Si cercano poi comparse ambosessi di tutte le età, anche minorenni. Si precisa che attori, attrici e comparse devono risiedere nell'ambito delle province di Lecce, Brindisi o Taranto. I casting si terranno il prossimo 14 maggio, dalle ore 10 alle ore 17, presso il Cineporto di Lecce (via Vecchia Frigole, 36), di Apulia Film Commission, al cui sito web peraltro rimandiamo per reperire ulteriori indicazioni e dettagli. È comunque possibile chiedere informazioni anche al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@verardiproduzioni.com.

Gli interessati devono presentarsi direttamente, portando la fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale, entrambe fronte/retro. Per i ruoli attoriali occorre presentare anche il proprio curriculum artistico-professionale. I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da un adulto munito di delega e di un documento di identità.