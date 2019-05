Selezioni attualmente in corso per la prossima edizione del noto talent dal titolo Amici, di Maria De Filippi e in onda sempre con particolare successo sulle reti Mediaset. Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione di un interessante fashion film dal titolo Kala, a cura di alcuni studenti del Politecnico di Milano, le cui riprese verranno poi effettuate nel capoluogo lombardo.

Amici

Casting già partiti per la prossima edizione del noto talent dal titolo Amici, condotto da Maria De Filippi. Gli interessati devono far riferimento al sito web di Witty Tv dove possono reperire l'apposito form online da compilare con la massima attenzione e precisione per inoltrare la candidatura. E' necessario indicare i propri dati personali e i riferimenti di contatto, aggiungendo poi quanto concerne il proprio codice fiscale e allegando inoltre due fotografie di 'tipo frontale', una delle quali in primo piano e l'altra a figura intera.

Casting per la nuova edizione di Amici e per un fashion film

Elemento fondamentale da inoltrare è poi un video di una propria performance, nell'ambito del ballo o del canto, a seconda del tipo del settore per cui ci si candida. Il video da allegare è ritenuto in sostanza l'elemento basilare ai fini di una prima valutazione e rappresenta un po' il proprio biglietto da visita. Per reperire ulteriori dettagli e informazioni rimandiamo comunque al sito di Witty Tv.

Kala

Per un interessante fashion film, le cui riprese verranno poi effettuate a Milano e dal titolo Kala, sono in corso le selezioni per la ricerca di un ragazzo di bella presenza e di statura non inferiore a 1,75.

Verranno preferiti, anche se non in via esclusiva, i candidati privi di barba. Il film in questione, nato da una idea di alcuni studenti di Moda del Politecnico di Milano, è incentrato su una collezione di tessuti, 'Kala', indossabili da uomini e da donne senza differenza alcuna: si parla di abbigliamento no gender. Il tutto è poi strettamente connesso con il contesto dell'India posto in relazione a quello italiano nell'ambito della moda e dell'abbigliamento.

Gli interessati che intendono partecipare alle selezioni, che si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione, devono inviare la propria candidatura all'indirizzo di posta elettronica federica_proserpio@yahoo.it, inserendo nell'oggetto 'Kala'. Nel testo della mail occorre indicare i propri dati personali e di contatto, allegando inoltre alcune fotografie. Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile far riferimento allo stesso indirizzo email da utilizzare per l'inoltro della propria candidatura.