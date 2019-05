Sono state fissate le date di alcune selezioni ufficiali per il programma televisivo Italia's Got Talent. A tale proposito, per il prossimo mese di giugno si terranno due giornate di casting a Roma e due a Rimini.

Sono inoltre ancora aperte le selezioni per la ricerca di due attori per un interessante cortometraggio dal titolo C'eravamo tanto amati: Gianni vs Mario, le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a Roma.

Un importante talent televisivo

Sono finalmente partiti i casting ufficiali per la nuova edizione del noto programma Italia's Got Talent, in onda su TV8.

Casting per la nuova edizione di Italia's Got Talent e per uno short film

Proprio in questi giorni sono state fissate alcune date, tra cui segnaliamo quelle di Roma, dove le selezioni si terranno nei giorni 8 e 9 giugno presso il Palazzo dei Congressi (Piazza John Kennedy, 1), e di Rimini, con casting fissati per il 29 e il 30 giugno presso il Palacongressi (Via della Fiera, 23).

Per ulteriori informazioni e dettagli in relazione a quanto indicato è consigliabile comunque di far riferimento, anche al fine di restare sistematicamente aggiornati, alla pagina ufficiale Facebook del programma.

Gli interessati a prendere parte ai casting devono comunque registrarsi sul relativo sito web, compilando accuratamente l'apposito form online, o chiamare il seguente numero telefonico: 02/45508888.

Ricordiamo che ci si può candidare a qualsiasi età, senza alcun limite. Così come è al tempo stesso possibile proporre qualunque tipo di esibizione che abbia a che vedere con una determinata talentuosità. Per quanto riguarda i minorenni la candidatura va presentata a cura dei relativi genitori o da chi ne fa le veci.

Un cortometraggio

Per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo C'eravamo tanto amati: Gianni vs Mario, sono in corso le selezioni di attori per i ruoli principali. Le riprese verranno poi effettuate a Roma entro questo mese di maggio.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso un uomo di età compresa tra 20 e 25 anni, di struttura fisica alquanto atletica e, eventualmente, anche piuttosto muscoloso, di statura non inferiore a 1, 80 e preferibilmente con la barba, nonché in possesso di una ottima dizione, e verso un uomo tra 70 e 75 anni, piuttosto distinto e con un chiaro accento romanesco.

Gli interessati a presentare la propria candidatura devono quanto prima inviare i propri dati personali e i riferimenti di contatto, unitamente ad alcune fotografie e ad eventuali video e/o showreel di alcune proprie precedenti performances nonché il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: gio.cimmino@ gmail.com.