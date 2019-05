Cirfood è un'azienda che si occupa di ristorazione da oltre 40 anni. Ha cominciato distribuendo pasti agli operai della zona in cui è nata, ovvero Reggio Emilia, e negli anni '70 ha inglobato tre cooperative. Col passare del tempo ha allargato la sua missione aziendale fino a offrire servizi ristorativi ad aziende, ospedali e soprattutto scuole. Per gestire tutto ciò, questa grande cooperativa assume ogni mese personale, tra cui cuochi, addetti mense e tirocinanti. Inoltre, un'apposita pagina web dell'impresa permette di candidarsi online alla posizione scelta.

Cirfood cerca cuochi, addetti mensa e tirocinanti in tutta Italia.

Tre offerte di lavoro di Cirfood

Cirfood ha aperto posizioni lavorative in varie località d'Italia anche questo mese. È infatti possibile visionarle dal suo sito web istituzionale e sono accomunate dalla richiesta al candidato di una disponibilità immediata a lavorare. Nello specifico, tre ruoli molto ricercati: il cuoco, l'addetto mensa e il tirocinante.

Per quanto riguarda la prima figura, si cerca un cuoco presso una struttura che fornisce pasti a Mantova.

In particolare, il lavoratore verrà impiegato nella realizzazione del pasto richiesto secondo le direttive di un responsabile e nel rispetto di determinati standard produttivi ed igienici. Tra i requisiti da possedere per una possibile assunzione, oltre a quello menzionato sopra, è preferibile essere diplomati in ambito alberghiero e avere esperienza precedente nella ristorazione collettiva. Verrà in ogni caso impartita una formazione al futuro assunto.

Si assume inoltre un addetto mensa per un'attività di Parma. La persona scelta dovrà occuparsi della pulizia delle stoviglie, dei tavoli, della propria postazione e collaborare alla fornitura dei pasti. Il candidato ideale dovrà dimostrarsi disponibile a un contratto part-time di 15 ore lavorative.

La sede centrale di Reggio Emilia ha la necessità di impiegare un tirocinante in vari settori tra cui l'ufficio acquisti. In sintesi, lo stagista impegnerà le sue ore di lavoro nella scelta dei fornitori e dei prodotti e certificherà la validità di entrambi. Al candidato è richiesto il possesso di una laurea in Economia o scienze e tecnologie alimentari.

Come candidarsi online alle posizioni aperte

Per candidarsi online alle Offerte di lavoro del noto marchio emiliano, bisogna per prima cosa digitare "Cirfood lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca. In questo modo, si otterrà immediatamente il link da cliccare e si entrerà quindi nella pagina web dedicata alle carriere. A questo punto, scorrendo la stessa, si può notare subito l'elenco delle posizioni lavorative divise per provincia o città in cui andare a lavorare.

L'ultimo passo da compiere è cliccare quella più idonea e riempire con i propri dati i riquadri necessari all'invio del curriculum nella schermata che compare.