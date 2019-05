Si comunica che al momento sono in atto alcuni bandi di concorso pubblico da parte delle Ferrovie dello Stato Italiane, Automobile Club d'Italia e Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, per l'arruolamento di personale professionale da destinare mediante le proprie strutture ubicate in Italia e all'estero.

Bandi di concorso a giugno

Le Fs assumono con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato medici competenti da collocare all'interno di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. situata nel centro nord d'Italia in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea magistrale in medicina e chirurgia;

detenere la specializzazione in medicina del lavoro con punteggio non al di sotto a 50/50 (o pari) o qualifica equivalente riconosciuta dalla legge con concomitante iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti o conseguimento dei titoli summenzionati nel corso dell’anno 2019;

padronanza delle norme di medicina del lavoro e igiene degli ambienti di lavoro;

comprensione della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del quadro di riferimento europeo).

Il gruppo seleziona con un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato anche profili in funzione di medico legale da posizionare sempre all'interno di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Concorsi Ferrovie dello Stato, Automobile Club d'Italia, Enisa: invio cv entro giugno 2019

di Roma, con i successivi titoli di studio e requisiti:

laurea magistrale in medicina e chirurgia;

possedere la specializzazione in medicina legale con punteggio non al di sotto a 50/50 o conseguimento del titolo nel corso dell’anno 2019;

competenze mediche e biologiche in relazione a specifiche ipotesi di diritto nel ramo della medicina applicata alla valutazione idoneativa;

conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del quadro di riferimento europeo).

Le domande di ammissione devono pervenire entro lunedì 3 giugno 2019.

Per concludere le Ferrovie dello Stato ricercano risorse con l'incarico di specialisti trasporto merci pericolose da disporre all'interno di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di Roma con i consecutivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea magistrale in chimica o ingegneria chimica;

preparazione delle norme sul trasporto delle merci pericolose;

padronanza della lingua inglese almeno a livello medio superiore (B2 del quadro di riferimento europeo).

In questo caso, la domanda di partecipazione deve giungere entro mercoledì 5 giugno 2019.

L'Aci ha indetto un bando, per l'ammissione alla pratica forense tramite l'avvocatura centrale dell'Automobile Club d'Italia di Roma per l'anno 2019. Si precisa che i posti a concorso sono tre. I presunti candidati devono essere in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea in giurisprudenza;

detenere tutte le prerogative richieste per l'iscrizione nell'elenco dei praticanti avvocati vincolato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;

se già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio dell'ordine non detenere un'anzianità di iscrizione superiore a quattro mesi;

cittadinanza italiana o europea.

L'istanza deve essere trasmessa per via telematica alla casella di posta elettronica: direzionerisorseumane @ aci.it entro le ore 23:59 di lunedì 10 giugno 2019.

Ulteriori opportunità lavorative

L'istituzione Enisa di Atene ha bandito un concorso pubblico, per esami e colloquio, per l'inserimento di soggetti esperti in qualità di procurement-contract management team coordinator ovvero ''coordinatore del team di gestione dei contratti di appalto'' in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea;

ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'UE e buona conoscenza di un'altra lingua ufficiale dell'UE come ad esempio il francese.

Per ottenere specifici chiarimenti o per proporre la propria candidatura è necessario trasmettere un'email all'indirizzo: recruitment @ enisa.europa.eu entro le ore 16:00 (orario locale della Grecia) di martedì 18 giugno 2019.

Per visionare al meglio tale procedura di selezione collegarsi sul sito web del ''Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale''.