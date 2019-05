Il gruppo Mondadori rappresenta una delle principali presenze nel nostro Paese all'interno del settore editoriale.

Fondata agli inizi del secolo scorso, attualmente conta oltre cinquanta società collegate, in Italia e all'estero, e svolge le principali attività legate all'ambito dell'editoria, dalla creazione dei prodotti alla loro commercializzazione e diffusione.

Attualmente, la Mondadori è alla ricerca di nuove risorse da inserire nel proprio incarico e da assumere con contratto a tempo indeterminato. La ricerca è rivolta soprattutto verso professionisti e freelance del settore marketing.

La Mondadori assume nuovo personale

Lavorare in Mondadori

Le risorse umane del Gruppo Mondadori sono sempre alla ricerca di persone dinamiche e attive, capaci di lavorare in gruppo in un contesto internazionale ed innovativo.

La Mondadori tiene molto alla crescita personale e professionale dei propri dipendenti e quindi considera i processi di formazione delle nuove risorse come dei passaggi fondamentali per il raggiungimento di risultati migliori.

Oltre alla retribuzione fissa, il Gruppo Mondadori ricompensa i propri dipendenti con ulteriori benefit, quali i premi di risultato, legati al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali.

Pubblicità

Le posizioni aperte in azienda

Le selezioni per il nuovo personale si svolgono prevalentemente attraverso un colloquio individuale, al quale si può accedere presentando la propria candidatura mediante il form reso disponibile sul sito di Mondadori, nella sezione relativa alle posizioni aperte: in questo modo, previa registrazione, sarà possibile inviare il proprio curriculum per la posizione per la quale si intende concorrere.

A coloro che sono interessati ad una carriera nel contesto editoriale, si consiglia di consultare periodicamente questa sezione, che viene costantemente aggiornata con le posizioni libere di volta in volta.

Attualmente, si ricercano principalmente profili per il settore marketing, tra cui: