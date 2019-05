Dopo l'approvazione del meccanismo della Quota 100, il vicepremier della Lega Matteo Salvini, assieme al sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, ha rilanciato i prossimi interventi che potrebbero prendere piede a partire dal 2021, ovvero al termine della sperimentazione del sistema delle quote.

Lo stesso Salvini, infatti, continua a sostenere l'ipotesi di una continuazione della riforma previdenziale al fine di superare la tanto odiata Riforma Fornero.

"Si ritornerà al boom degli anni '50, altro che Europa grigia e triste di precari. E le telecamera negli asili", ha spigato il leder del Carroccio in un'intervista rilasciata su "Il Corriere della Sera".

Salvini: 'Abbiamo cambiato la vita a 200 mila persone'

Tuttavia, la partita non è ancora chiusa e lo si intuisce dalle recenti dichiarazioni del segretario federale della Lega: "Ad oggi abbiamo cambiato la vita a circa 200 mila persone. E si stabilizzerà il rapporto che vede un posto ogni due persone che andranno in pensione", ha detto il vicepremier concentrandosi sull'ipotesi di nuove assunzioni anche nel pubblico impiego al fine di rimpiazzare i lavoratori uscenti con la cosiddetta Quota 100.

Salvini rilancia i prossimi interventi.

Inoltre, sempre come ricordato dallo stesso Salvini, il Governo ha raggiunti numerosi obiettivi tra i quali la pace fiscale al fine di agevolare le famiglie che hanno debiti con l'erario, la legittima difesa ormai divenuta legge mentre il prossimo obiettivo consiste nell'attuare la flat tax anche per i privati al fine di introdurre un'imposta unica pari al 15 %.

Il prossimo obiettivo è Quota 41

Sul fronte previdenziale, invece, l'esecutivo giallo-verde mira al raggiungimento dell'obiettivo ormai sbandierato da molto tempo, ovvero la cosiddetta Quota 41, in modo tale da allargare la platea dei potenziali pensionati e consentire loro l'uscita anticipata al raggiungimento dei 41 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica.

Prevista anche una proroga del regime sperimentale Opzione Donna con l'estensione anche alle lavoratrici nate nel 1961 e una misura per salvaguardare gli esodati.

Intanto, il sottosegretario al ministero del lavoro Claudio Durigon, in un'intervista a Radio Capital ha rassicurato sull'andamento delle verifiche da parte dell'Inps sulle domande pervenute per il pensionamento anticipato con Quota 100: "L'Inps mi ha garantito che stanno lavorando tutte le pratiche in maniera equa.

Non c'è una corsia preferenziale per chi ha presentato domanda per Quota 100", ha spiegato aggiungendo anche che dalla misura sarebbero avanzate alcune risorse importanti da destinare ad altri interventi dovuti alle minori adesioni alla misura.