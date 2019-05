Per chi sogna di essere sempre in vacanza, potrebbe finalmente essere arrivato il lavoro perfetto per i propri gusti. Il sito HushHush, più noto come l'Amazon dei milionari, è alla ricerca di personale che recensisca alcuni yacht prima che questi vengano messi in vendita. Lo scopo è quello di riuscire a capire se questi ultimi soddisfano i requisiti richiesti, prima che vengano definitivamente messi online per la vendita. La persona che sarà assunta avrà il compito di testare tutti i servizi proposti dall'imbarcazione come la comodità del letto, le docce e l'ottima funzionalità delle prese della corrente.

Sito di beni di lusso offre 1200 euro per vivere su uno yacth e recensirlo

Lo stipendio proposto per testare il prodotto

Chi verrà assunto, riceverà uno stipendio di 1.300 dollari (1.200 euro circa). I soldi verranno versati al termine di ogni contratto che potrà essere a settimana o a yacht. HushHush offre la possibilità di recensire fino a 50 imbarcazioni all'anno, dunque il totale della paga potrebbe arrivare a toccare i 65.000 dollari. La persona selezionata potrà essere inviata in qualsiasi parte del mondo e con tempi di avviso minimi.

Dunque è necessario che ci sia completa disponibilità da parte di chi si candida. Tra i requisiti richiesti c'è l'età anagrafica che dovrà essere di almeno 21 anni e il passaporto in corso di validità.

Tra le competenze richieste c'è quella di essere flessibili e affidabili

Per poter partecipare alle selezioni, non sono necessarie delle particolari caratteristiche, come aver avuto un'esperienza pregressa nel campo, anche se la cosa potrebbe sicuramente giovare a favore della persona che si candida.

Le qualità obbligatorie sono ben poche ma importanti: bisogna essere delle persone molto affidabili e flessibili, oltre ad essere molto attenti ai particolari e a tutti i minimi dettagli possibili. Il creatore del sito in questione, Aaron Harpin, ha spiegato che è molto importante per loro rispecchiare un alto livello di qualità nei loro prodotti che variano da orologi, auto, elicotteri, mobilia, abiti di moda e gioielli, tutti rispettivamente di lusso e dal costo molto elevato.

Ogni yacht dovrà essere osservato in maniera molto scrupolosa e la sua qualità dovrà essere oggetto di test da parte di chi verrà assunto dalla società. "Cerchiamo qualcuno che sia attento e preciso, in grado di osservare cose che gli altri non avrebbero notato. Speriamo di riuscire a trovare in fretta questa persona" dice Aaron.

L'offerta è dunque molto allettante e chi crede di poter avere le qualità che rispondono alle richieste del proprietario, può tranquillamente candidarsi e sperare di essere il fortunato prescelto per questa esperienza.