Sono attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di figure varie, di livello anche non professionistico, per la realizzazione di alcune importanti produzioni di carattere cinematografico di Coop Calabria Film. I prossimi casting si svolgeranno nei pressi di Reggio Calabria. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attrici, da parte di Patroclo Film, per realizzare un interessante cortometraggio le cui riprese verranno prossimamente effettuate a Roma.

Alcune produzioni cinematografiche

Per la realizzazione di alcune nuove importanti produzioni cinematografiche la casa di produzione Coop Calabria Film cerca figure varie (attori, attrici, comparse), anche di livello non professionistico, di età compresa tra 6 e 75 anni. Gli interessati a proporre la propria personale candidatura devono presentarsi direttamente sabato 6 luglio a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 15 alle ore 20 presso l'Auditorium Comunale della ridente località calabrese.

I candidati minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Ricordiamo che Coop Calabria Film è stata premiata di recente al Festival Cine Arcadia di Berlino per il film dal titolo Esmeralda (maledetto quel cellulare), diretto da Pino Gambardelli e scritto dal cantautore Orazio Scarfò, e che a breve ripartiranno le riprese, che verranno effettuate tra Locri, Sant'Ilario, Siderno e Ardore, per il film Ragazza di Calabria.

Infine, sempre prodotto da Coop Calabria Film, verso la fine di quest'anno uscirà nelle sale cinematografiche il film dal titolo Lo Sballo dei sei, ispirato ad una storia realmente accaduta.

Uno short film

Per realizzare un interessante cortometraggio, le cui riprese verranno poi effettuate a cura di Patroclo Film a Roma verso la fine del prossimo mese di luglio, sono attualmente aperte le selezioni di attrici. Lo short film verrà girato per l'esattezza tra il 27 e il 30 luglio nel corso di due giornate tuttora da stabilire.

In particolare la richiesta in questione è indirizzata verso una attrice di età scenica intorno ai quarant'anni, di origine pugliese o di altre regioni del sud Italia. Nel dettaglio la donna dovrà avere un viso particolare ed una struttura fisica in 'carne' e di bassa statura. Le interessate a candidarsi allo short film devono quanto prima inviare dati personali e riferimenti di contatto, allegando inoltre fotografie e curriculum artistico-professionale e, se possibile, anche uno showreel o un video al seguente indirizzo di posta elettronica: patroclofilm2@gmail.com.

Nell'oggetto della email è necessario inserire: 'Ruolo Pina'.