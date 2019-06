Nella Gazzetta Ufficiale n°44 di martedì 4 giugno sono stati emanati nuovi Concorsi Pubblici per differenti professioni, tra cui educatore, funzionario area culturale e bibliotecario. I bandi, con scadenze nella seconda metà di giugno e a inizio di luglio, verranno svolti rispettivamente presso il Comune di Desio (per il ruolo di educatore), il Comune di Fabriano (per il funzionario area culturale) e presso il Comune di Marchirolo (per quanto riguarda un posto di istruttore bibliotecario).

Pubblicità

Pubblicità

Assunzione per due educatori

Il Comune di Desio, in provincia di Monza e della Brianza, ha indetto un concorso, per la copertura di due posti di educatore, da destinare all'area 'persona e famiglia - servizi infanzia e prescolastica, scuola e formazione, scuola infanzia'. Tra i requisiti specifici è necessario uno dei seguenti titoli:

Laurea in Scienze della Formazione Primaria;

Diploma di abilitazione all'insegnamento;

Diploma quadriennale di Istituto Magistrale.

Domanda di ammissione

La domanda deve essere inviata, entro il 2 luglio con i seguenti modi: posta elettronica certificata; mediante raccomandata o consegna diretta, all'ufficio protocollo del comune. Il testo integrale del concorso è pubblicato, nel sito istituzionale del Comune di Desio.

Concorso per educatore, funzionario culturale e bibliotecario

Concorso per funzionario culturale

La Città di Fabriano, in provincia di Ancona, ha emanato un bando di concorso, per l'assunzione di un funzionario area culturale. Oltre ai requisiti generali i partecipanti devono aver conseguito un:

Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali o Storia e conservazione dei beni culturali;

Oppure, Laurea specialistica (classe 5/S) o magistrale (classe LM5) in Archivistica e biblioteconomia;

Oppure, Laurea specialistica (classe 95S) o magistrale (classe LM89).

Presentazione della domanda

La domanda deve essere inviata, in via telematica compilando l'apposito form disponibile nel sito del Comune di Fabriano, entro il 5 luglio prossimo.

Pubblicità

Alla domanda è necessario allegare, la ricevuta della tassa di € 7,50. Per ulteriori requisiti è possibile reperire il bando pubblico integrale, visitando il sito: comune.fabriano.gov.it - sezione concorsi.

Avviso per istruttore bibliotecario

Il Comune di Marchirolo, in provincia di Varese, indice un avviso, per la formazione di una graduatoria da utilizzare ai fini di un’eventuale assunzione a tempo determinato di un posto di 'istruttore assistente bibliotecario-cultura'. I candidati che intendono inoltrare la propria candidatura, devono aver conseguito un Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità).

Invio della domanda

I partecipanti dovranno presentare la domanda, secondo uno dei seguenti modi: direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Marchirolo; tramite raccomandata o PEC. La scadenza è fissata, al 19 giugno 2019. Ricordiamo che è previsto il pagamento della tassa di € 10,00. Il presente bando è affisso, sul sito internet: comune.marchirolo.varese.it.