Interessante concorso della Banca d’Italia che ha pubblicato un bando per l’assunzione di 5 assistenti tecnici presso il Servizio Banconote di Roma. Per partecipare alle prove di selezione, si richiede il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di un diploma di Istituto tecnico superiore oppure, in alternativa, una esperienza nella manutenzione e/o supervisione di apparati produttivi industriali.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente on line, attraverso il sito della Banca d’Italia, sul quale è anche possibile prendere visione del bando, entro la scadenza fissata alle ore 16:00 del prossimo 30 luglio.

Pubblicità

Pubblicità

Requisiti per il concorso Banca d’Italia

Il personale della Banca d’Italia è assunto con procedure selettive basate su concorsi pubblici aperti, come tutti i concorsi della Pubblica Amministrazione, a tutti i cittadini dell'Unione europea in possesso dei requisiti richiesti dalla posizione. Il bando in questione prevede il possesso di un diploma superiore di durata quinquennale conseguito con una valutazione minima di 48/60 oppure 80/100, oltre che di un diploma di Istituto tecnico superiore (vale a dire quegli Istituti che forniscono percorsi di formazione professionalizzante non universitaria) conseguito successivamente al diploma di istruzione secondaria.

Pubblicità

In alternativa a questo secondo diploma, è richiesta una esperienza lavorativa documentabile della durata di almeno 2 anni, maturata successivamente al 31 dicembre 2013 e al conseguimento del diploma quinquennale, nel settore della manutenzione di apparati produttivi industriali.

Viene inoltre richiesta l’idoneità fisica allo svolgimento della mansione e il pieno godimento dei diritti civili e politici.

Domande e prove di selezione per il concorso Banca d’Italia

Le domande per partecipare alle selezioni per le assunzioni in Banca d’Italia come tecnici dovranno essere inviate entro le ore 16:00 del 30 luglio utilizzando la procedura informatica predisposta sul sito istituzionale della Banca.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Pubblica Amministrazione

Nel caso in cui le domande presentate siano più di 600, verrà effettuata una preselezione per titoli in base al punteggio del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, in base la tabella pubblicata all’articolo 3 del bando di concorso.

La prova scritta, per la quale gli ammessi saranno convocati almeno 15 giorni prima dello svolgimento e comunque entro il mese di settembre 2019, prevede una prova tecnica consistente nello svolgimento di 2 quesiti a risposta sintetica e di un elaborato in lingua inglese.

Solo i candidati che supereranno la prova scritta saranno convocati per la prova orale che consisterà in un colloquio sulle materie specificate dal programma (allegato al bando di concorso) e in una conversazione da sostenere in lingua inglese.

La somma dei punteggi ottenuti nelle prove scritte ed orali concorrerà alla formazione di una graduatoria dei candidati idonei alla posizione. I primi 5 classificati saranno assunti, dopo un periodo di prova di sei mesi, come Assistente – profilo tecnico presso il Servizio Banconote di Roma.