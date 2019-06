Unipol offre opportunità di Lavoro in alcune regioni d'Italia: Sicilia, Piemonte, Campania, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Toscana. Il famoso Gruppo finanziario italiano seleziona giovani diplomati o laureati su tutto il territorio per assunzioni e stage formativi. Unipol è presente in Italia con 2700 agenzie di assicurazione, 300 sportelli Unipol Banca, 15 milioni di clienti e più di 14 mila dipendenti a Bologna, Torino, Milano e Firenze. Il Gruppo è una società italiana attiva nei settori bancario e assicurativo insieme alle controllate Unipol Banca e Unipol Assicurazioni.

Le posizioni aperte su tutto il territorio sono rivolte anche a giovani senza esperienza che hanno ricevuto una formazione economica, finanziaria e matematica, anche non laureati. Si approfondiscono di seguito le proposte di lavoro del noto Gruppo e quali figure sono ricercate.

Unipol ricerca figure con esperienza nei settori bancari e assicurativi

Unipol è alla ricerca di laureati in Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Matematica, Statistica. Vengono valutati con interesse anche i candidati che hanno esperienza nel settore bancario e assicurativo, nel brokeraggio e nella finanza.

Unipol ricerca varie figure nelle società che fanno parte del Gruppo assicurativo e bancariou

Il candidato ideale alle posizioni ricercate deve avere dimestichezza con i programmi informatici, specialmente Office (Word, Excel e Power Point). Inoltre è un requisito importante la conoscenza della lingua inglese. I selezionati andranno a lavorare nelle varie società del Gruppo, nei campi turistico, alberghiero, di call center, legale e dei servizi informatici. Per quanto riguarda le posizioni disponibili nel settore assicurativo e bancario si ricercano le seguenti figure:

Addetto allo sportello di Unipol Banca nelle province di Milano, Napoli e Grosseto

nelle province di Milano, Napoli e Grosseto Addetto alla pianificazione commerciale presso Unipolsai in Umbria, in Liguria e nel Lazio;

presso in Umbria, in Liguria e nel Lazio; Front Office Shift Leader nel Gruppo Una S.p.A. a Roma e a Napoli;

nel a Roma e a Napoli; Addetti Sviluppo Commerciale Junior , presso Unipolsai in Lombardia ed Emilia Romagna;

, presso in Lombardia ed Emilia Romagna; Receptionist alberghiero presso il Gruppo Una S.p.A. a Bologna;

presso il Gruppo a Bologna; Liquidatore RCG nella Unipolsai a Brescia;

nella a Brescia; Project Manager presso Unisalute S.p.A. a Bologna

presso a Bologna Analista Funzionale nella Linear S.p.A. a Bologna;

nella a Bologna; Operatori Contact Center a Torino;

a Torino; Stage Commerciale e Revenue nel Gruppo Una S.p.A. a Milano.

Oltre alle professioni appena elencate, sul sito dell'azienda sono presenti, in base alla regione o alla provincia, altre figure ricercate nelle società appartenenti al Gruppo Unipol.

Per candidarsi online sul sito aziendale si possono visionare le posizioni aperte su tutto il territorio

Chi vuole candidarsi presso il Gruppo bancario e assicurativo Unipol può collegarsi al sito aziendale e andare nella sezione 'Lavora con noi'. Questa parte del sito è costantemente aggiornata. Facendo una ricerca, anche utilizzando dei filtri, ad esempio sede lavorativa e area professionale, il candidato, che può essere diplomato o laureato anche senza esperienza, può inserire il curriculum vitae nel database dell'azienda e vedere i posti disponibili nei vari settori..