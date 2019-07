Sono attualmente attivi alcuni Concorsi Pubblici in campo sanitario, in particolare sono previste assunzioni per la professione di biologo e di tecnico biomedico e invece una borsa di studio per un farmacista.

I bandi sono stati emanati precisamente dall'AULSS n.8 Berica di Vicenza per il ruolo di biologo, dall'Azienda Socio Sanitaria di Lecco per il ruolo di tecnico biomedico e dall'Azienda Sanitaria di Vercelli per quanto riguarda la borsa di studio per il farmacista.

Selezione per biologo

L'Azienda ULSS N.8 Berica, situata a Vicenza, ha emanato un concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente biologo - disciplina 'Microbiologia e Virologia'. Per l’ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti specifici:

Laurea in Scienze Biologiche (ante D.M. 509/1999);

Oppure, laurea specialistica in Biologia classe 6/S;

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

Iscrizione all’albo dell’ordine dei biologi.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere redatta unicamente mediante procedura telematica, entro il prossimo 26 agosto. La copia integrale del bando è reperibile nel sito internet: aulss8.veneto.it.

Concorso pubblico per tecnico biomedico

L'ASST di Lecco ha emesso un concorso, per l'assunzione a tempo indeterminato di un tecnico di laboratorio biomedico. Gli aspiranti devono aver conseguito una Laurea Triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico o titolo afferente, con iscrizione al relativo albo professionale.

Presentazione delle domande

Per partecipare al concorso è necessario effettuare l'iscrizione online, nel sito: asst-lecco.iscrizioneconcorsi.it e inviare l'istanza di partecipazione tramite procedura telematica, entro il 22 agosto prossimo. Ricordiamo che è previsto il pagamento delle spese concorsuali di € 10,00. Il testo integrale del bando è sul sito internet aziendale dell'ASST Lecco - concorsi - bandi incarichi a tempo indeterminato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Borsa di studio per farmacista

L'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli deve assegnare un borsa di studio, finalizzata alla realizzazione di 'Progetti multiregionali di Farmacovigilanza'. I candidati che intendono prendere parte al concorso devono essere in possesso di una:

Laurea Magistrale in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

Abilitazione all’esercizio professionale;

Iscrizione all'Ordine dei Farmacisti.

Invio della domanda

La domanda potrà essere presentata con uno dei seguenti modi: direttamente all’Ufficio Protocollo dell'azienda sanitaria: tramite posta elettronica certificata o mediante raccomandata.

La scadenza è fissata al prossimo 2 agosto. Il bando completo è reperibile nel sito: aslvc.piemonte.it.