Sulla Gazzetta Ufficiale n° 59 di venerdì 26 luglio sono stati emessi nuovi Concorsi Pubblici per la professione di assistente sociale, specialistica politiche del lavoro e collaboratore amministrativo. I bandi hanno scadenza fissata sul finire del mese di agosto e verranno espletati rispettivamente: presso il comune di Casagiove (per assistente sociale); presso l'Agenzia Piemonte Lavoro (per specialista del lavoro) e presso il Policlinico San Matteo di Pavia (per il ruolo di collaboratore amministrativo).

Bando per due assistenti sociali

Il Comune di Casagiove, in provincia di Caserta, indice un concorso pubblico per l'assunzione di due assistenti sociali, con assunzione a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti generali è richiesta una: Laurea triennale di primo livello appartenente alla classe 6 Scienze del Servizio Sociale o altri titoli equivalenti, con iscrizione al relativo albo professionale.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso, deve essere presentata, entro il prossimo 26 agosto, secondo una delle seguenti modalità: a mezzo del servizio postale (raccomandata A.R.); presentazione diretta all’ufficio protocollo del comune, oppure in modalità telematica tramite PEC. Il presente bando è reperibile, nel sito: comune.casagiove.ce.it, nell'apposita sezione 'concorsi'.

Piemonte: assunzioni per specialista politiche del lavoro

L'Agenzia Piemonte Lavoro di Torino ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 12 figure, a tempo indeterminato, nella professione di specialista politiche del lavoro. Per partecipare al concorso è necessario aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea di primo livello (DM 270/04);

Oppure, Laurea triennale (DM 509/99);

Oppure, Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);

Oppure, Laurea specialistica (DM 509/99) o Laurea magistrale (DM 270/04.

Presentazione della domanda

Gli interessati dovranno produrre la domanda di ammissione al concorso tramite procedura telematica, presente nel sito dell'Agenzia Piemonte di Torino, entro il 25 agosto.

Per ulteriori requisiti è possibile prendere visione del testo completo del concorso, visitando il sito: agenziapiemontelavoro.it - bandi e concorsi/elenco concorsi.

Concorso collaboratore amministrativo

La Fondazione IRCCS - Policlinico San Matteo di Pavia ha emanato un bando di concorso pubblico per l’assunzione di 12 collaboratori amministrativi professionali, con contratto a tempo indeterminato.

Tra i requisti specifici è richiesto:

Diploma di laurea in Giurisprudenza;

Diploma di laurea in Economia e commercio;

Diploma di laurea in Scienze politiche;

Altri titoli afferenti.

Invio della domanda

La domanda deve essere presentata in via telematica, nel sito: sanmatteo.iscrizioneconcorsi.it. Ricordiamo che la scadenza è fissata al prossimo 25 agosto. Il testo completo del bando è pubblicato, nel portale dell'azienda sanitaria, alla sezione 'concorsi'.