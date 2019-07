Il comune di Piombino, in provincia di Livorno, ha emanato un bando di pubblico concorso finalizzato all'assunzione di sei figure professionali da inserire con la mansione di educatori asilo nido. I sei posti sono a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1. Chi tra i candidati sarà dichiarato vincitore del concorso potrà lavorare in uno dei tre differenti Comuni riportati di seguito: Piombino, Campiglia Marittima e San Vincenzo.

Chi desidera inoltrare la propria candidatura ha la possibilità di farlo fino al 29 luglio 2019.

Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 serie concorsi ed esami - n° 51 del 28-06-2019.

Concorso per educatori di asilo nido: i requisiti

Gli aspiranti candidati che vogliono inoltrare la propria candidatura per partecipare al bando di concorso promosso dal Comune di Piombino devono essere in possesso di determinati requisiti al fine di vedere accolta la propria domanda.

I requisiti da possedere sono i seguenti:

essere cittadini italiani o appartenere a uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

avere pieno godimento dei propri diritti civili e politici;

non avere a proprio carico condanne penali;

non essere mai stati destituiti da un impiego della Pubblica amministrazione;

essere in possesso dell'idoneità fisica e psichica idonee per l’impiego per il quale si concorre;

avere un titolo di studio tra quelli riportati: Laurea Triennale in scienza dell'educazione; Laurea quinquennale a ciclo unico in scienza della formazione primaria; Titoli di studio equipollenti o equiparati ai sensi di legge.

Si specifica che 3 posti dei sei totali sono riservati a volontari delle FF.AA.

Come avviene la selezione

Se le candidature pervenute fossero superiori alle 50, sarà necessario effettuare una prova pre-selettiva al fine di effettuare una prima scrematura. La procedura selettiva si esplica tramite la valutazione dei titoli ed il superamento di due prove d’esame: una scritta ed una orale.

Le prove avranno come contenuto argomenti inerenti allo stress dovuto alla svolgimento della professione di educatore; tematiche su progetti educativi e continuità educativa tra servizi all’infanzia/famiglia/scuola; quale tipo di comportamento deve osservare un educatore di asilo nido; conoscenza della lingua inglese.

Come inoltrare la propria candidatura

Gli aspiranti candidati che desiderano inviare la propria candidatura per essere ammessi al concorso per Educatori Asilo Nido devono avvalersi del modello apposito allegato al bando e reperibile sul sito del Comune di Piombino.

La candidatura deve pervenire presso il Comune di Piombino – Servizio Personale e Organizzazione – Via Ferruccio, 4 – 57025 – Piombino (LI), entro il giorno 29 Luglio 2019 secondo una delle seguenti modalità: consegna a mano entro le ore 13:00 del 29 luglio 2019; tramite raccomandata di andata e ritorno; inviata avvalendosi del portale della Regione Toscana APACI.

Quest'ultima opzione è valida solo dopo essersi registrati. Alla candidatura devono essere allegati i seguenti documenti: versamento della tassa di concorso di 5,16 euro; fotocopia di un documento di identità personale; curriculum vitae sottoscritto. Chi desidera reperire ulteriori informazioni può prendere visione del bando sul sito del Comune di Piombino.