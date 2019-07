Decathlon è un'azienda che vende articoli sportivi dal 1976. Prima di immetterli sul mercato, si occupa anche della loro progettazione e produzione fino ad ottenere 21 marchi di questo tipo di prodotti. Ciò ha comportato l'apertura di nuovi negozi e la conseguente costante assunzione di personale. Infatti, anche questo mese, dal sito web aziendale risultano posizioni aperte per addetti vendita, al magazzino e alla contabilità. Dal sito stesso è possibile candidarsi online all'offerta ritenuta idonea.

Pubblicità

Pubblicità

Tre figure molto ricercate da Decathlon

Decathlon cerca persone da impiegare nei suoi negozi sparsi per l'Italia. Ma in particolare sono tre le figure spesso richieste dall'impresa commerciale in questione e accomunate da un requisito che ogni candidato deve rispettare per partecipare alla selezione, ovvero la passione per uno sport.

Il primo caso di ruolo molto inserito nella sua pagina dedicata alle carriere è l'addetto vendita o sales assistant.

Pubblicità

Per esempio, candidati del genere sono richiesti per il negozio di Ferrara e il lavoratore dovrà essere una persona che di solito pratica una disciplina tra il fitness, l'equitazione, la caccia e la pesca. Anche se non viene menzionata esperienza pregressa, o altri requisiti, ad ogni modo il dipendente dovrà essere in grado di gestire autonomamente il reparto assegnato, basandosi sul principio che egli è un promotore dei marchi di questa azienda.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro

Dunque verrà premiato colui che contribuirà positivamente alla politica commerciale di Decathlon.

Tra le Offerte di lavoro di questo noto marchio compare anche a luglio l'addetto al magazzino, detto warehouse operative. Ad esempio, di questo ruolo hanno bisogno nella sede di Basiano, in provincia di Milano. Il selezionato andrà ad occuparsi delle operazioni tipiche svolte in un magazzino, ovvero il rifornimento, lo stoccaggio e la spedizione della merce.

Oltre a quello comune, altri requisiti per candidarsi sono: la conoscenza dell'inglese, la disponibilità a lavorare nei giorni festivi e secondo un contratto di lavoro a tempo parziale.

Una terza offerta riguarda l'addetto alla contabilità, detto anche accounting partner. La sede coinvolta è quella di Desio, in provincia di Monza Brianza, e i lavoratori selezionati saranno responsabili delle scritture contabili, della realizzazione del bilancio e dei rendiconti mensili.

Pubblicità

Tutto ciò dovrà avvenire nel rispetto delle norme internazionali e interne. In questo specifico caso, oltre alla passione sportiva il candidato dovrà dimostrare forte interesse per il settore economico-finanziario.

Come fare la domanda di lavoro online

Come anticipato, è possibile candidarsi online tramite l'area del sito aziendale dedicata al lavoro. Per accedere a questa basterà digitare "decathlon lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca e cliccare sul primo link che compare.

Pubblicità

A questo punto, cliccando sulla scritta "retail" nella pagina che si apre si avrà subito a disposizione l'elenco degli addetti vendita ricercati. Con il click sui pulsanti "logistica" e "finance", si avrà invece accesso agli altri due ruoli menzionati nel paragrafo precedente. In generale, il completamento della procedura di invio del curriculum avverrà cliccando prima sul titolo della posizione scelta e poi riempiendo i riquadri presenti sotto la descrizione.