Il ministro, Marco Bussetti, il 2 luglio ha ha scritto un post sulle sue pagine pubbliche presenti all'interno dei noti social network Facebook e Instagram. Il ministro ha reso noto di avere firmato al Mef (Ministero dell'Economia e delle Finanze) una richiesta con la quale desidera ottenere l'autorizzazione per assumere 58.627 docenti. I post, sia quello su Facebook che su Instagram, hanno già ricevuto numerosi commenti da docenti appartenenti a differenti ordini e gradi della Scuola pubblica italiana.

Molti sono gli insegnanti che si complimentano con il ministro per la scelta intrapresa poiché la vedono come una spinta a risollevare le situazioni dei precari. Altri trovano questa decisione una scelta che non ha tenuto conto delle varie situazioni che nel corso negli anni si sono generate nei confronti dei precari.

Il ministro Bussetti vuole assumere 14.552 docenti su sostegno

Il ministro dell'istruzione, che come sempre condivide il suo operato anche attraverso i social network, ha pubblicato un post sulla sua pagina pubblica in Facebook e sulla sua pagina Istagram. Marco Bussetti ha asseverato di avere richiesto al Mef al possibilità di procedere all'assunzione di 58.627 docenti.

Le unità sarebbero così ripartite all'interno del comparto scuola:

44.075 docenti sarebbero impiegati su posti comuni ;

14.552 docenti sarebbero immessi in ruolo per i posti di sostegno.

Bussetti: 'Il Miur vuole procedere rapidamente con le assunzioni'

Nel suo post sui social network Facebook e Instagram, il ministro dell'istruzione Marco Bussetti, rende pubblico di avere richiesto a nome del Miur (Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca) al Mef la possibilità di procedere con l'assunzione di 58.627 docenti.

Bussetti asserisce di volere introdurre le unità entro l'anno scolastico 2019-2020. Le stesse unità saranno immessi in ruolo su posti comuni e su posti di sostegno. Il Miur ha come scopo quello di immettere in ruolo tutte le 58.627 unità sin dal primo giorno di scuola. L'obiettivo che il ministro Bussetti annuncia per conto del Miur è quello di garantire a tutti i ragazzi una formazione completa e ciò è possibile solo se è presente il numero di docenti adeguato.

Formazione completa significa anche sostegno ad alunni che presentano disabilità. Il Miur sta operando al fine di riuscire a portare a termine quanto si è prefissato entro i tempi richiesti, possibilmente anche in anticipo sugli stessi. E' stata, infatti, anticipato il processo di mobilitò di un mese. Il ministro Bussetti ha concluso il suo post asserendo quanto segue: "Ora procederemo rapidamente con le assunzioni e, subito dopo, con le supplenze.

Siamo al lavoro per i nostri studenti, al servizio della scuola”.