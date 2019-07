La settimana scorsa sono stati firmati i contratti dei navigator selezionati nelle regioni che il 17 luglio avevano firmato la convenzione con Anpal Servizi. La regione Basilicata ha firmato la convenzione lo scorso 24 luglio, manca ancora la firma della regione Campania: si segnala che in quest'ultima regione il presidente Vincenzo De Luca non ha intenzione di siglare l'accordo, ciò ha portato a giornate di proteste da parte dei 471 navigator selezionati.

Dettagli sulle tre giornate di orientamento

Il prossimo lunedì 29 luglio è prevista la prima giornata di orientamento dei navigator che hanno già sottoscritto il contratto, che si terrà presso l’aula magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, dove sarà presente anche il presidente di Anpal Mimmo Parisi, coadiuvato dai nuovi direttori di Anpal Servizi. L’evento potrà essere seguito sui social con l’hashtag #NavigatorKickOff.

Le altre due giornate si terranno a Palermo e Roma, rispettivamente il martedì 30 e il mercoledì 31.

Tali giornate di orientamento prevederanno innanzitutto informazioni specifiche per lo svolgimento della funzione di navigator, specificando quelli che saranno i compiti che andranno a svolgere. A seguito delle tre giornate di orientamento, a partire dal primo agosto, i navigator dovranno svolgere due settimane di formazione vera e propria.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici

Tale formazione sarà basata su 16 moduli per un totale di circa 200 ore da realizzarsi nei primi 4 mesi di attività. Il percorso prevede il 20% delle ore in modalità di lezione frontale in presenza e online, il 20% in modalità collaborativa e il 60% in modalità on the job. Al termine delle due settimane i navigator dovrebbero essere pienamente operativi già ad agosto.

La figura professionale del Navigator andrà ad affiancare i centri per l'impiego nella ricollocazione al lavoro dei disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con Anpal Servizi SpA per la durata di 21 mesi avrà termine il prossimo 30 aprile 2021. L'importo mensile lordo che riceveranno i navigator sarà di 1700 euro mensili, a cui si aggiungerà un rimborso spese forfettario di 300 euro, previste per spese come benzina, alloggio e altre per lo svolgimento dei propri compiti.

Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Inps le persone che beneficiano del reddito di cittadinanza sono circa 2,2 milioni, con una prevalenza dei nuclei familiari del Sud (pari a 459 mila).

I single la tipologia di nucleo su cui ricade il numero più alto di beneficiari del reddito. Inoltre, è stato comunicato che tale misura di sussidio al reddito tocca un italiano su 30, per un importo medio di circa 490 euro mensili.