Con una nuova circolare, l'Inps ha finalmente iniziato a spiegare come funzionano gli incentivi che il reddito di cittadinanza prevede per le aziende che decideranno di assumere nuovi dipendenti, estrapolandoli tra coloro che percepiscono il noto sussidio. La circolare 104 del 2019 è servita proprio per andare a spiegare i dettagli operativi, i requisiti e le condizioni utili per la fruizione dei previsti sgravi contributivi che spettano alle aziende nel momento in cui assumeranno con contratto a tempo indeterminato, compreso l'apprendistato professionalizzante, i cosiddetti soggetti attivi della misura.

Si tratta dei componenti di età superiore ai 18 anni delle famiglie che percepiscono il benefit, che si trovano senza occupazione e senza altri percorsi di studio o di formazione già avviati. Sono i soggetti attivabili al lavoro, quelli che sono obbligati a sottoscrivere il patto di lavoro presso i Centri per l'Impiego e per i quali gli uffici ed i navigator avvieranno il processo di ricerca del lavoro.

Ecco nello specifico cosa dice la circolare e quali sono le cose che devono sapere i beneficiari della misura e le imprese che hanno intenzione di sfruttare gli incentivi.

Il bonus previsto

Alle aziende, imprese o datori di lavoro in genere che assumeranno con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nuovi addetti che provengono dal reddito di cittadinanza, verrà riconosciuto un bonus sotto forma di sgravio contributivo per un importo mensile massimo pari a quanto stabilito per il reddito di cittadinanza, cioè 780 euro.

In pratica, come largamente previsto già in sede di varo della misura, se un beneficiario del reddito di cittadinanza verrà assunto da una impresa, a quest'ultima spetterà uno sgravio contributivo pari al sussidio che il soggetto assunto avrebbe continuato a percepire se fosse rimasto inoccupato e per tutti i mesi di durata del benefit. In parole povere, se un soggetto ha già percepito 3 mesi di sussidio a 500 euro al mese, all'impresa che lo assume dovrebbe spettare uno sconto sui contributi previdenziali da versare all'Inps per quel rapporto di lavoro, pari a 500 euro al mese per 15 mesi (la durata del beneficio è di 18 mesi).

Paletti e condizioni da rispettare

Il beneficio è concesso a tutte le imprese, aziende e datori di lavoro privati. L'assunzione deve avvenire con contratto a tempo pieno ed a tempo indeterminato. Non è possibile sfruttare il beneficio dello sgravio su assunzioni a scadenza o con i, purtroppo molto frequenti, contratti a tempo determinato che hanno prodotto il fenomeno del precariato. Niente da fare quindi per i contratti di collaborazione, quelli di lavoro occasionale, quelli di lavoro intermittente e nemmeno per le assunzioni di colf e badanti, cioè per il lavoro domestico.

Una possibilità invece concessa per i contratti di apprendistato professionalizzante. L'Inps, nella sua circolare, specifica anche che dopo l'assunzione a tempo pieno, se è il dipendente a chiedere la trasformazione del contratto da full time a part time, naturalmente per validi e comprovati motivi, il datore di lavoro non perde il diritto allo sgravio.

Come si fa a ottenere lo sgravio?

Come già detto in precedenza, il datore di lavoro ha diritto allo sgravio per un periodo massimo di 18 mesi meno i mesi di reddito di cittadinanza già fruiti dal nuovo assunto.

Il tetto minimo fissato e da corrispondere sempre è di 5 mesi. La domanda da parte del datore di lavoro va presentata sulla piattaforma digitale della misura, quella predisposta da Anpal, cioè dall'Agenzia nazionale politiche attive sul lavoro. Sulla stessa piattaforma il datore di lavoro deve andare a comunicare, prima di assumere, i posti vacanti come organico dipendente. Questo perchè, sempre in base alla circolare Inps, il datore di lavoro deve assumere dipendenti producendo un incremento di organico. In pratica non si può ridurre il numero di dipendenti già in servizio e poi andare ad assumere personale proveniente dal reddito di cittadinanza solo per sfruttare lo sgravio. Inoltre, se il neo assunto viene licenziato senza giusta causa e senza giustificata motivazione in un periodo successivo all'assunzione di 3 anni, il datore di lavoro deve restituire ciò che ha ottenuto come benefit, con la maggiorazione di sanzioni ed interessi.