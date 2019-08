La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha emanato diversi bandi di concorso pubblico, per conto di numerosi comuni italiani per il conferimento di 88 unità di personale con l'incarico di agente di polizia municipale e agente di polizia locale, da dislocare in differenti province e regioni del nord, del centro e del sud d'Italia.

Bandi di concorso a settembre

I comuni italiani di Bovolenta (Padova), di Milano, di Sorbo San Basile (Catanzaro), di Peschici (Foggia), di Baunei (Ogliastra), di Pula (Cagliari), di Cuneo (Piemonte) e di Malcesine (Verona) hanno indetto nuovi concorsi pubblici, per soli esami, per titoli ed esami, in forma associata, per l'assunzione con contratti di lavoro a tempo indeterminato full time e part time di 41 profili con il ruolo di agente di polizia municipale di categoria C e D.

Le domande di ammissione ai suddetti procedimenti selettivi devono essere presentate entro le successive date di scadenza: giovedì 5, venerdì 6, domenica 8, giovedì 12, domenica 22 e martedì 24 settembre 2019.

Sono in atto anche vari Concorsi Pubblici, per esami e per titoli ed esami, a nome dei comuni italiani di San Giuliano Milanese (MI), di Eraclea (Venezia), di San Severo (Foggia), di Sorrento (Napoli), di Zanica (Bergamo), di Cambiago (Milano), di Muravera (Cagliari), di Trezzo sull'Adda (Mi), di Bareggio (MI), di Policoro (Matera), di Porto Mantovano (MN), di Veduggio Con Colzano (Monza e Brianza), di Treviglio (BG), di Turbigo (MI), di Arona (Novara), di Grezzana (Verona), di Monte Isola (Brescia), di Acquapendente (Viterbo) e di Lecco (Lombardia) al fine di inserire con contratti lavorativi a tempo indeterminato, determinato, part time e full time 47 figure in qualità di agente di polizia locale di categoria C.

Le domande di partecipazione devono essere esibite entro le corrispettive date di scadenza: mercoledì 4, giovedì 5, domenica 8, giovedì 12, domenica 15, martedì 17, giovedì 19 e domenica 22 settembre 2019.

Titoli di istruzione-requisiti generali e dove reperire i bandi

I titoli di studio e i requisiti generali richiesti per essere ammessi a tali selezioni sono i seguenti:

diploma di maturità;

idoneità psicofisica per il porto d'armi;

patente di guida di tipo B valida per la conduzione di autoveicoli;

non aver riportato condanne penali;

cittadinanza italiana o europea;

età non inferiore ai 18 anni;

diritto elettorale attivo;

essere in regola con il servizio di leva;

non essere riconosciuti come obiettori di coscienza.

Da precisare che le qualifiche professionali sono da reputare valide salvo modifiche riportate dal bando in corso.

I sopraindicati bandi di concorso pubblico sono visibili sulla pagina online della ''Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana'' nella sezione > concorsi per figura al link: https:// www. concorsi.it.