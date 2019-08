La Città di Rivalta e l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria Polesana hanno aperto differenti bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di ulteriori risorse professionali con la carica di specialista delle attività amministrative e di direttore U.O.C., da dislocare nelle aree di lavoro situate sul territorio nazionale.

Bando di Concorso Città di Rivalta

Il dirigente del settore politiche finanziarie della Città di Rivalta di Torino (Piemonte) ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione con un contratto a tempo indeterminato full time di personale esperto con il ruolo di specialista delle attività amministrative di categoria D e posizione giuridica iniziale D1, di cui una collocazione destinata alle Forze Armate e una in favore del personale interno del comune di Rivalta di Torino, già assunto con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato.

I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i seguenti:

diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in economia e commercio o in giurisprudenza o in scienze politiche o equipollenti;

laurea specialistica (LS – DM 509-99) o laurea magistrale (LM – DM 270-04) parificata a uno dei diplomi di laurea (DL) sopracitati;

lauree triennali di 1° livello (DM 509-1999) in scienze dei servizi giuridici, scienze politiche e delle relazioni internazionali, scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze dell'amministrazione, scienze economiche, scienze giuridiche;

lauree triennali di 1° livello (DM 270-2004) in scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze economiche, scienze politiche e delle relazioni internazionali;

padronanza della lingua inglese;

competenze nell'utilizzo delle apparecchiature e dei sistemi informatici più usati;

essere maggiorenni:

cittadinanza italiana o europea;

diritto di voto attivo;

idoneità fisica;

essere in regola con il servizio di leva;

non aver riportato condanne penali.

Tale procedura di selezione prevede: una prova preselettiva (data e luogo della prova verranno comunicate sul sito del comune), un 1° esame scritto che verrà svolto giovedì 26 settembre 2019 alle ore 09:30, un 2° test scritto-pratico che si terrà venerdì 27 settembre 2019 alle ore 09:30 (le prove scritte si terranno il Centro Incontri ''Il Mulino'' in Via Balegno in Rivalta di Torino).

La prova orale sarà venerdì 11 ottobre 2019, alle ore 09:30 presso la Sala Consiliare della Città di Rivalta in Via C. Balma, n. 5, in Rivalta di Torino.

La domanda di partecipazione deve giungere entro le ore 24:00 di venerdì 13 settembre 2019 stilando l'apposito modulo e usando l'applicazione messa a disposizione al'indirizzo: https:// www. schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=riva. Per visionare in maniera dettagliata il suddetto bando collegarsi al link: www.comune.rivalta.to.it.

Posizione Aperta all'Azienda Ulss Polesana

L'Azienda Ulss n. 5 Polesana di Rovigo (Veneto) ha promulgato un bando di avviso pubblico, per l'inserimento di figure altamente preparate con il compito di direttore della struttura complessa: U.O.C. infanzia, adolescenza, famiglia e consultori del distretto 1 di Rovigo.

I titoli universitari e requisiti richiesti sono i corrispondenti:

laurea in medicina e chirurgia ossia laurea in psicologia;

iscrizione all'albo professionale di pertinenza;

attestato di formazione manageriale;

nessun limite di età;

essere cittadini italiani o europei;

idoneità fisica;

fruire dei diritti civili e politici.

La domanda di ammissione deve essere compilata su carta semplice e spedita all'indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana della Regione Veneto.

È possibile consegnare l'istanza personalmente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS 5 Polesana in Viale Tre Martiri n. 89, 45100 Rovigo o spedirla mediante A.R. raccomandata con avviso di ricevimento o trasmetterla telematicamente alla casella di posta elettronica certificata PEC in formato PDF: protocollo.aulss5@pecveneto.it. Per reperire più delucidazioni connettersi al link: www. aulss5.veneto.it nella sezione > concorsi > avvisi per UOC o sulla ''GU n.66 del 20-08-2019''.