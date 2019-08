"Non è una misura che aiuta l'occupazione, anzi, fa perdere posti di lavoro", questo il giudizio piuttosto negativo di Piercarlo Padoan sulla quota 100. L'ex Ministro dell'Economia dei governi Renzi e Gentiloni, in carica dal 2014 al 2018, ha rilasciato una importante intervista al quotidiano torinese "La Stampa", in cui affronta diversi temi di stretta attualità riguardanti anche i programmi di governo in vista della prossima legge di Stabilità.

Tutto ancora nel campo delle ipotesi perché come sottolinea l'agenzia di stampa "Agi", anche il governo Pd-M5S è ancora una semplice ipotesi, visto che si continua a trattare a livello istituzionale. Tra l'altro in alcune ipotesi di governo giallorosso, come è stato ribattezzato l'eventuale governo formato dal Pd e dal Movimento 5 Stelle, Padoan è tra i papabili nel ruolo di nuovo Ministro dell'Economia e delle Finanze, insieme all'attuale titolare del dicastero, Giovanni Tria.

Quota 100 non funziona

Per Padoan la quota 100 non funziona perché, oltre al fatto che non aumenta l'occupazione, risulta particolarmente costosa per le casse dello Stato. Una forte dichiarazione dell'ex Ministro che, di fatto, mette in dubbio la bontà della misura su cui Salvini e la Lega molto hanno spinto, tanto da renderla un autentico cavallo di battaglia. Secondo Padoan, "non cancellare quota 100 e lasciarla morire a naturale scadenza nel 2021 darebbe una importante stabilità al prossimo programma di governo".

Va ricordato in effetti che quota 100 è misura già finanziata per tre anni. La misura è stata varata in via sperimentale per 3 anni, dal 2019 al 2021 e il governo Lega-M5S ha previsto coperture per tutti e tre gli anni. Ecco perché l'ipotesi che si provveda a cancellare di sana pianta la misura, appare alquanto improbabile. Il problema di prolungare o eliminare la misura dal Sistema Previdenziale italiano sopraggiungerà probabilmente dopo il 2021.

Anche il reddito di cittadinanza va corretto

Oltre che sulle Pensioni, Piercarlo Padoan ha parlato anche del reddito di cittadinanza, altra misura cardine del primo governo Conte, che rispetto a quota 100 però è a chiara connotazione pentastellata. "È una misura che punta a risolvere due problemi contestualmente, quello occupazionale e quello del sostegno per i deboli", questo ciò che ha detto Padoan sulla misura di contrasto alla povertà tanto cara al Movimento 5 Stelle.

Giudizio quindi meno severo e negativo rispetto a quota 100. Però anche se collegate, occupazione e sostegno ai disagiati, secondo Padoan, sono due cose che necessitano di interventi più specifici da valutare in sede di programma di governo.