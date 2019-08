"Non siamo riusciti a capire quali saranno le intenzioni del Presidente sulla questione dell'immigrazione, su Quota 100, su altri provvedimenti come l'autonomia". Lo ha spiegato il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon a margine dell'incontro tenutosi nella Sala dei Busti di Montecitorio dove era presente anche la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni.

Quota 100 potrebbe essere rivista

Come riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, restano ancora aperte le questioni inerenti le misure bandiera del leader del Carroccio Matteo Salvini, come Quota 100 che garantisce l'uscita anticipata a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi.

Tale misura, infatti, potrebbe essere rivista radicalmente dal nuovo governo giallo-rosso anche allo scopo di reperire le risorse necessarie da investire nella prossima manovra. Nel mirino ci sarebbe anche il decreto sicurezza che disciplina le norme sull'immigrazione. Sempre secondo l'ex Sottosegretario della Lega Claudio Durigon, il Presidente Conte si è detto pronto a sedersi attorno ad un tavolo per discutere i vari provvedimenti anche se non ha voluto dire se le modifiche proposte verranno accettate o meno.

Ad intervenire anche la senatrice Lucia Borgonzoni che, invece, ha affermato: "Il Presidente poteva benissimo dire che non toccheranno Quota 100 e i provvedimenti sulla sicurezza, ma non lo ha voluto fare e questo ci dispiace". La Lega, infatti, cerca rassicurazioni sulle misure bandiera del governo giallo-verde, frutto di un duro lavoro durato tanti mesi. "E' un appello di senatori e deputati di non votare questo mercificio" ha spiegato ancora Borgonzoni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pensioni Lega Nord

Il nuovo governo prepara il suo programma

Stando a quanto si apprende dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, si conoscono già alcuni punti fondamentali contenuti nel programma dell'esecutivo targato Pd-M5S; tra questi, figurerebbero la riduzione del cuneo fiscale, il rilancio del pacchetto impresa 4.0 oltre a varie misure a favore del ceto medio-basso. La nuova manovra finanziaria, però, potrebbe richiedere un ingente investimento economico e le risorse potrebbero essere reperite dalla revisione del sistema di Quota 100 sul quale si presume una minor spesa di circa sei miliardi di euro.

Sul tavolo, infatti, vi sarebbe l'ipotesi di una restrizione di una platea dei beneficiari, oltre alla cancellazione definitiva della sperimentazione nel 2020 per dare maggior spazio al potenziamento dell'Ape Sociale. Quanto al tema immigrazione, invece, il Partito Democratico avrebbe chiesto un cambio di rotta radicale: un primo passo potrebbe essere costituito dal ridimensionamento delle sanzioni ai danni delle navi Ong utilizzate per il soccorso dei migranti in mare.