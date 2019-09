Al momento l'azienda Microtech e InfoJobs a nome dell'agenzia per il lavoro Randstad Italia SpA ricercano personale professionale con l'incarico di biologo, biotecnologo e tecnico di laboratorio di biologia, da posizionare nei propri organismi situati sul territorio nazionale.

Posizioni Aperte

L'azienda Microtech ricerca in stage retribuito della durata di sei mesi con l'obiettivo di stabilire l'idoneità dei partecipanti al servizio richiesto, diversi profili laureati e specializzati per il ruolo di venditori tecnici, a cui al termine del periodo di prova, se idonei, viene proposto un contratto dl lavoro a tempo determinato della durata di dodici mesi.

Alla scadenza dei dodici mesi, al conseguimento degli obiettivi, il concorrente viene inquadrato con un contratto lavorativo a tempo indeterminato. Lo stipendio che consiste in quattordici mensilità, viene calcolato a seconda delle peculiarità del soggetto. Le aree occupazionali sono Napoli (Campania), Milano (Lombardia), Roma (Lazio), Firenze, Pisa, Siena (Toscana), Padova, Verona (Veneto), Trieste, Udine (Friuli Venezia Giulia).

Si selezionano figure in qualità di product specialist di sede (specialista di prodotto di sede) e di venditore tecnico in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea in biologia o biotecnologie;

titolo di PhD;

competenza pluriennale maturata in laboratori di ricerca di biologia molecolare, cellulare, biochimica e/o genetica;

eccellente conoscenza dei più importanti sistemi informatici e dei portali di e-procurement come il MEPA;

ottime abilità del pacchetto office;

fluente padronanza della lingua inglese scritta, parlata e letta;

saper gestire gli ordini e gli acquisti in laboratorio;

essere in grado di selezionare i prodotti;

propensione al problem solving;

inclinazione ad operare in gruppo.

Gli aspiranti hanno la facoltà di proporre la propria candidatura direttamente sul portale online ufficiale di ''Microtech'' al link: https:// www. microtech.eu nella sezione > lavora con noi.

Si fa presente che deve essere allegato anche il proprio curriculum vitae e una lettera di presentazione in formato pdf, doc, docx. La sede operativa si trova in Via Pisciarelli n. 79, 80078 Pozzuoli in provincia di Napoli, fax: + 39 0816107431, numero verde: 800 894 119.

Ulteriori ricerche in atto

L'agenzia per il lavoro Randstad Italia SpA con filiale a Venezia e Provincia (Veneto) assume con un contratto di lavoro a tempo determinato full time per conto di un'azienda cliente nuove risorse con il ruolo di tecnico di laboratorio di biologia possessore dei successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in biologia o qualifica equipollente;

esperienza generale dei criteri di analisi di un laboratorio biologico;

predisposizione ad esercitare in squadra;

riservatezza;

competenza.

La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente sul sito internet ufficiale ''InfoJobs'' al link: https:// www. infojobs.it selezionando il profilo di interesse.