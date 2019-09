E' ufficialmente aperto il bando per il Servizio Civile universale 2019 di Roma Capitale: i giovani interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14:00, del 10 ottobre 2019.

L'impegno sarà di 12 mesi e assicura un'autonomia economica attraverso un rimborso di 439,50 Euro mensili.

I posti da volontario sono 268 e saranno così ripartiti:

130 in istituzioni biblioteche

50 alla sovrintendenza capitolina

18 nei municipi

40 al dipartimento partecipazione, comunicazione e Pari opportunità

10 al dipartimento politiche sociali

10 alla protezione civile

6 all'ufficio statistica

4 al dipartimento attività culturali

Requisiti e modalità di partecipazione

I candidati interessati dovranno trasmettere la candidatura direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, attraverso la piattaforma DOL (domandaonline.serviziocivile.it).

Ogni candidato potrà trasmettere una sola domanda, ad un'unica sede prescelta e potrà essere trasmessa solo online.

Dopo aver effettuato la trasmissione della candidatura il sistema di protocollo del dipartimento invierà al candidato, mediante posta elettronica, una ricevuta che attesterà la presentazione della domanda con il numero di protocollo e la data e l’orario in cui è avvenuta. Le domande trasmesse con modalità diverse dalla piattaforma DOL non saranno prese in considerazione.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, o di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, nel caso di un Paese extra UE occorre possedere un regolare permesso di soggiorno,

aver compiuto almeno 18 anni di età e non aver superato il 28 anni alla data di presentazione della domanda,

non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, etc (vedi bando)

non far parte di corpi di polizia o militare,

non avere già effettuato il servizio nazionale o universale

Modalità di colloquio

Al fine di selezionare i giovani per ciascun progetto verrà nominata una commissione composta da: un selettore accreditato, un esperto di servizio civile con funzioni di segretario e un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione.

I colloqui per la selezione dei candidati si terranno nel mese di novembre, presso la sede di Via Capitan Bavastro 94, durante i colloquio i candidati dovranno produrre tutta la documentazione e comprovarla con i titoli posseduti.

Le informazioni relative a questo bando, come ad esempio il calendario degli ammessi e le graduatorie finali, verranno pubblicate sul sito del comune di Roma Capitale.