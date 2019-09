Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha ufficializzato 12 mila assunzioni nelle forze dell’ordine. Un’altra buona notizia quindi per i giovani alla ricerca di un’occupazione attraverso la pubblicazione di concorsi nel settore pubblico, dopo il successo fatto riscontrare dai recenti bandi della Regione Campania e del Mibac. A beneficiare dello sblocco delle assunzioni saranno soprattutto l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, ma si prevedono assunzioni anche per Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

Assunzioni forze dell’ordine, i posti presto disponibili per circa 12 mila agenti

Il decreto che sblocca circa 12 mila assunzioni per le forze dell’ordine è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Funzione Pubblica, in attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti che ne sancirà l’effettiva entrata in vigore.

Nel dettaglio, i posti che saranno a disposizione per le nuove assunzioni saranno così distribuiti tra le diverse amministrazioni del comparto sicurezza e difesa:

4.538 nell’Arma dei Carabinieri;

3.314 nella Polizia di Stato;

1.900 nella Guardia di Finanza;

1.440 nella Polizia Penitenziaria;

938 nei Vigili del Fuoco.

La maggior parte delle assunzioni è dovuta allo sblocco del turn over nella pubblica amministrazione, complici anche le uscite anticipate conseguenti all'introduzione di Quota 100, ma bisogna registrare anche circa 1.700 immatricolazioni straordinarie, disposte per far fronte all'annoso problema della carenza di personale tra le forze dell’ordine.

Le prime assunzioni già ad ottobre, Conte: 'Priorità per il Governo'

Secondo quanto riferito dalla neo Ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, oltre 1.000 assunzioni a tempo indeterminato saranno possibili già a partire dal prossimo primo ottobre, mentre altre 600 saranno sbloccate a partire dal 23 ottobre. Per quanto riguarda la definizione delle procedure per le rimanenti assunzioni, la Ministra Dadone ha dichiarato che attenderà la chiusura dell’iter del decreto, con il quale si vuole dare un importante segnale alle forze di sicurezza e ai Vigili del Fuoco, definiti “i nostri angeli custodi”, che soffrono di una carenza di organico ormai cronica.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Politica

Anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è rallegrato per la notizia con un tweet nel quale ha voluto ricordare che “l’attenzione al settore e la sicurezza dei cittadini rimangono una priorità per il Governo”.