Ci sono dei casting attualmente aperti per un film di produzione internazionale dal titolo The Food Club, ma a anche per uno spettacolo di Rueda Teatro che verrà messo in scena nel maggio 2020 a Roma.

'The Food Club'

Per una produzione cinematografica di livello internazionale, prodotta da Nepenthe Film-Lume e diretta dalla regista Barbara Rothenborg, sono attualmente in corso le selezioni. Per questo importante film, che ha il sostegno di Apulia Film Commission e che sarà ambientato in Puglia (soprattutto tra Monopoli, Locorotondo, Cisternino) si cercano uomini e donne residenti nell'ambito della Puglia e di età scenica compresa tra 40 e 80 anni.

Entrando maggiormente nello specifico, la richiesta è attualmente indirizzata nei confronti di ambosessi con carnagione e capelli scuri, di uomini e donne dal volto segnato dallo scorrere del tempo, a pure di ballerini con ottime competenze anche nella creazione di coreografie. Viene ricercata anche un' anziana con esperienze di carattere recitativo ed una donna dai capelli lisci e biondi, con una taglia tra la 44 e la 46 e in grado di guidare senza problemi una vespa con le marce.

Gli interessati a proporre la propria candidatura sono tenuti a presentarsi direttamente giovedì 3 ottobre a Cisternino, in provincia di Brindisi, presso l'Istituto Salesiano del 'Sacro Cuore' (Via Monte La Croce 80), dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle ore 18. È necessario portare con sè la fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale unitamente alla copia del proprio Iban personale.

Quanti lo desiderano, al fine di reperire ulteriori informazioni, possono far riferimento al sito web di Apulia Film Commission, alla sezione casting, o inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica: amcadting2.0@ gmail.com, da utilizzarsi però esclusivamente per chiedere dettagli e indicazioni, non invece per inoltrare la propria documentazione.

'Sotto il disordine della realtà'

Per lo spettacolo dal titolo Sotto il disordine della realtà, nuova produzione di Rueda Teatro, sono aperte le selezioni di attori/performer di livello professionistico e di età compresa tra 25 e 35 anni.

Si richiedono rilevanti abilità nell'ambito dell' improvvisazione e buone capacità autoriali e di tipo creativo. Le audizioni si svolgeranno poi, solamente su convocazione, tra il 9 e l'11 ottobre.

Gli interessati devono inviare dati personali e di contatto, allegando una fotografia e il proprio curriculum artistico, unitamente alla risposta alla seguente domanda: 'Cosa ti aspetti di trovare e cosa di tuo pensi di offrire durante tutto il processo di lavoro con una giovane compagnia?', a questo indirizzo di posta elettronica: teatrorueda@ gmail.com.

Lo spettacolo verrà poi messo in scena a Roma nel maggio del prossimo anno dopo una lunga fase di prove.