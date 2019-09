La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 20-09-2019 ha divulgato per dei Comuni d'Italia, Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria e alcune Università vari bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di differenti unità di personale in qualità di esperto educatore culturale, educatore professionale, ricercatore-pedagogico e ricercatore-psicologo, da ubicare nelle aree di lavoro presenti sul territorio nazionale.

Bandi di concorso a ottobre

Il Comune di Capannori in provincia di Lucca (Toscana) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di 4 posti con l'incarico di esperto educativo culturale di categoria C1. Le qualifiche professionali e i requisiti di partecipazione sono i consecutivi:

diploma di istruzione secondaria superiore;

cittadinanza italiana o europea;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità fisica al servizio;

diritto di voto attivo;

non aver riportato condanne penali e assenza di carichi pendenti.

È possibile inviare la propria candidatura unicamente con sistema telematico alla casella di posta elettronica certificata PEC: pg.comune.capannori.lu.it @ cert.legalmail.it entro martedì 22 ottobre 2019.

Per visionare al meglio tale bando collegarsi al link diretto: trasparenza.comune.capannori.lu.it.

L'AULSS 3 Serenissima di Venezia Mestre (Veneto) ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accoglimento con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di 2 posizioni con la carica di collaboratore professionale sanitario educatore professionale di categoria D, rivolto al personale precario, possessore dei corrispettivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea di educatore professionale;

cittadinanza italiana o europea;

idoneità all'impiego richiesto.

La domanda di ammissione previa registrazione deve essere inoltrata soltanto telematicamente connettendosi al portale internet: https:// aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it entro le ore 24:00 di lunedì 21 ottobre 2019.

Per acquisire maggiori dettagli contattare la pagina web ufficiale ''Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria 3 Serenissima di Venezia Mestre'' al link diretto: www. aulss3.veneto.it/index.cfm?action=trasparenza.concorso&id=434.

Altre posizioni aperte

L'Università di Milano-Bicocca (Lombardia) ha bandito una procedura di selezione per l'immissione di profili in funzione di ricercatore a tempo determinato, in ambito della pedagogia e storia della pedagogia, per il dipartimento di scienze umane per la formazione ''Riccardo Massa'' in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica (per l'area medica).

La domanda di ammissione deve pervenire esclusivamente con sistema telematico, utilizzando l'applicazione accessibile al link: https:// pica.cineca.it/unimib/rtda-2019-18216 entro domenica 20 ottobre 2019.

Gli aspiranti possono acquisire maggiori informazioni attraverso il numero telefonico: 02-6448.6193/6114/6436 o tramite email: valutazionicomparative @ unimib.it.

L'università ''La Sapienza'' di Roma (Lazio) ha indetto una procedura di selezione per l'inserimento di figure con il ruolo di ricercatore a tempo determinato, per il dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione. La domanda di adesione al bando deve giungere solo telematicamente all'indirizzo: protocollosapienza @ cert.uniroma1.it entro domenica 20 ottobre 2019.

Qualora non fosse possibile inviare l'email, l'istanza può essere inoltrata con una raccomandata postale A.R. e indirizzata: Università di Roma ''La Sapienza'' settore concorsi personale docente, area risorse umane, Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma.