Attualmente, alcuni enti pubblici come l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Materno Infantile, la Residenza Protetta per Anziani e l'Azienda Unità Sanitaria Locale hanno indetto diversi bandi di concorso pubblico per l'assegnazione di vari posti di lavoro rivolti a personale professionale in funzione di dirigente delle professioni sanitarie, infermiere e operatore socio sanitario Oss, da collocare presso le proprie strutture situate sul territorio italiano.

Bandi di Concorso a settembre

L'IRCCS Materno Infantile 'Burlo Garofolo' di Trieste (Friuli Venezia Giulia) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento a tempo indeterminato di profili in qualità di dirigente delle professioni sanitarie, area della prevenzione, da disporre al servizio di prevenzione e protezione aziendale. I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i seguenti:

laurea specialistica o magistrale in scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (classe di laurea di II livello: SNT_SPEC/4 o LM/SNT4, scienze delle professioni sanitarie della prevenzione);

iscrizione all'albo professionale di pertinenza, (ove esistenti);

fluente padronanza della lingua italiana;

idoneità fisica;

cittadinanza italiana o europea;

diritto elettorale attivo.

La domanda di ammissione può essere recapitata a mano all'Ufficio Protocollo dell'IRCCS.

o inviata con una A.R. all'indirizzo: Commissario Straordinario dell'IRCCS. materno infantile 'Burlo Garofolo' Via dell'Istria n. 65/1, 34137 (TS) o inoltrata telematicamente mediante PEC alla casella: OIBurloTS.protgen @ certsanita.fvg.it entro domenica 22 settembre 2019. Per ottenere maggiori dettagli collegarsi sulla pagina web ufficiale ''IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo'' al link: https:// www. burlo.trieste.it o sulla 'GU n. 67 del 23-08-2019'.

L'Istituto Domenico Trincheri Residenza Protetta per Anziani di Albenga in provincia di Savona (Liguria) ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 3 posizioni con il ruolo di infermiere professionale area saniaria-socio assistenziale, a tempo indeterminato full time, di categoria D e posizione retributiva D1, in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea in infermieristica (classe L/SNT 1, classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica);

diploma universitario di infermiere D.M. 739 o attestato acquisito a seconda dell'antecedente ordinamento;

iscrizione all'albo professionale;

idoneità psicofisica;

essere maggiorenni;

diritto di voto attivo;

cittadinanza italiana o europea.

La domanda di assunzione deve essere spedita con una A.R.

e indirizzata alla A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri, Viale Liguria n. 14, 17031 Albenga (SV) o trasmessa telematicamente alla casella PEC: istitutotrincheri @ certificamail.it entro giovedì 26 settembre 2019. Per reperire più informazioni contattare il sito internet ''Istituto Domenico Trincheri Residenza Protetta per Anziani di Albenga'' al link: www. istitutotrincheri.it o sulla 'GU n. 68 del 27-08-2019'.

Altre posizioni aperte a ottobre

L'AUSL di Viterbo (Lazio) ha attivato un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria nazionale tra aziende e istituzioni del servizio sanitario, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 12 ubicazioni con la carica di O.S.S. operatore socio sanitario di categoria Bs e detentori delle corrispondenti qualifiche e requisiti:

risultare dipendente con un contratto a tempo indeterminato ed aver superato il periodo di prova, tramite aziende o organismi del servizio sanitario nazionale con la mansione di operatore socio sanitario Cat. Bs;

assenza di condanne penali e non avere procedure penali in atto;

non aver ricevuto sanzioni disciplinari riguardanti la sospensione dall'attività con privazione dello stipendio equivalente o superiore a 10 giorni negli ultimi due anni, temendo conto della data di divulgazione dell'avviso in vigore;

idoneità psicofisica.

La domanda di partecipazione deve giungere al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, Via E.

Fermi n. 15, 01100 (VT) in modalità telematica alla casella PEC: prot.gen.asl.vt.it @ Legalmail.it entro giovedì 3 ottobre 2019. Tale bando è visibile sul portale online ASL Viterbo al link: www. asl.vt.it nella sezione > concorsi e selezioni o sulla 'GU n. 70 del 03-09-2019.