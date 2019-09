Il comune di Udine ha pubblicato un bando di concorso per assumere 11 istruttori amministrativo contabili. Il contratto offerto è a tempo pieno e indeterminato ed il titolo di studio richiesto è il diploma di maturità.

Bando di concorso per undici impiegati amministrativi: requisiti richiesti

Per candidarsi alle prove selettive, sarà necessario possedere i requisiti generali richiesti: essere cittadini italiani o di un Paese dell'Unione Europea, non avere condanne penali, godere dei diritti civili e politici, essere maggiorenni, non essere stati licenziati da un pubblico impiego a causa di insufficiente rendimento o provvedimento disciplinare, avere una buona conoscenza della lingua italiana e possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

I candidati che saranno ammessi al concorso, dovranno sostenere due prove scritte e una prova orale.

Le prove scritte consisteranno in una serie di quesiti da risolvere entro un tempo predeterminato. A discrezione della Commissione, potranno essere articolate in quesiti a risposta multipla o quesiti a risposta sintetica. Potrà essere stabilito anche un numero massimo di righe da utilizzare, per testare la capacità di sintesi del candidato.

La prova orale consisterà in un colloquio individuale riguardante le materie d'esame. In questa prova verranno verificate le conoscenze e la capacità espositiva del candidato. Inoltre, sarà possibile testare la capacità di applicazione delle informazioni acquisite per risolvere problemi concreti. Le materie d'esame, sono consultabili attraverso il Bando di concorso integrale presente nel sito internet della città di Udine e riguarderanno il diritto amministrativo e costituzionale, conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, conoscenza della lingua inglese.

Modalità di invio delle domande di partecipazione: c'è tempo fino al 10 ottobre

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata on line per poi essere stampata, firmata e scannerizzata in pdf. Successivamente, bisognerà inviarla, unicamente attraverso la procedura telematica, allegando la fotocopia di un documento di identità. Inoltre, ai documenti bisognerà allegare la ricevuta di avvenuto pagamento della quota di partecipazione pari a 5 euro.

La tassa di concorso potrà essere pagata tramite bonifico o attraverso un versamento diretto alla Tesoreria del Comune di Udine, presso qualsiasi agenzia di Banca UniCredit. Il bando di concorso ha scadenza al 10 ottobre e le domande pervenute successivamente non saranno prese in considerazione.