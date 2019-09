Il comune di Torino ha indetto un pubblico Concorso per la copertura di 35 posti di istruttore pedagogico. Il contratto offerto ai vincitori sarà a tempo pieno e indeterminato. Gli insegnanti di Scuola materna opereranno nella città di Torino.

Concorso per istruttore pedagogico: titoli e requisiti richiesti per l'ammissione

Per poter partecipare al Bando di concorso, occorrerà essere in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti: essere cittadini italiani o di un altro Paese membro dell'Unione Europea, non essere stato destituito dal pubblico impiego e possedere il titolo di studio di diploma di Laurea o Laurea Magistrale in Scienze della formazione primaria o un diploma sperimentale di Istituto magistrale conseguito entro l'a.s.

2001/2002.

Nel caso in cui pervengano più di 2000 domande verrà avviata una prova preselettiva che consisterà in un questionario a risposta multipla per verificare la cultura generale del candidato e le sue attitudini al profilo professionale. La selezione comprenderà una prova scritta e una orale. Nella prova scritta è previsto un questionario, a risposta multipla o a risposte aperte, che verterà sulle seguenti materie:

Lineamenti generali di pedagogia

Contenuti della professionalità dell'insegnante di scuola materna

Lineamenti di psicologia dello sviluppo dell'età infantile

Nozioni sull'ordinamento degli enti locali

La prova orale consisterà in un colloquio che riguarderà le materie della prova scritta e il rapporto di lavoro del personale degli Enti Locali.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove di selezione verranno comunicate ai candidati attraverso il sito internet del Comune di Torino, con almeno venti giorni di preavviso. L'assenza alla prova scritta o al colloquio sarà considerata come rinuncia da parte del candidato.

Domanda di partecipazione: modalità di invio e scadenza del bando

La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei titoli, nelle modalità indicate sul bando ufficiale, per poi redarre una graduatoria finale.

I candidati scelti saranno assunti come insegnanti di scuola materna per il Comune di Torino e lavoreranno con bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. I contratti individuali prevedono un periodo di prova di sei mesi e saranno stipulati in seguito a una visita di idoneità fisica e verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata dal candidato utilizzando esclusivamente il modulo online presente nel sito internet del comune di Torino.

Alla domanda andrà allegata la ricevuta di pagamento del versamento di 10 euro come quota partecipativa al conto corrente postale indicato nel bando ufficiale. Le domande devono pervenire entro il termine di scadenza del bando: 28 ottobre.