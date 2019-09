Il Comune di Treviso ha da poco indetto un concorso pubblico per l'assegnazione di 16 posti da istruttore servizi amministrativo contabili. La candidatura è aperta a tutti i diplomati e offre un contratto a tempo pieno ed indeterminato.

Requisiti richiesti per partecipare al concorso per impiegato amministrativo

Per l'ammissione alla partecipazione alla selezione, è necessario possedere i requisiti richiesti: essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, essere maggiorenni, non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, godere dei diritti civili e politici, essere immuni da condanne penali, avere l'idoneità fisica allo svolgimento del lavoro.

Inoltre, i candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità).

Le prove di esame al fine della selezione saranno strutturate in un una prova scritta e una orale.

La prima prova sarà scelta dalla Commissione tra:

Una prova scritta teorica in cui il candidato dovrà esprimere concetti e valutazioni astratte attinenti alle materie d'esame

Una prova scritta pratica in cui bisognerà risolvere casi simulati attraverso l'uso di elaborati tecnici o atti amministrativi

Una prova teorico-pratica in cui il candidato dovrà svolgere, oltre alle prestazioni previste per la prova pratica, problemi concreti con l'applicazione di nozioni teoriche

Una prova questionario in cui bisognerà rispondere a un questionario

Prove di selezione e materie d'esame per diventare istruttore amministrativo contabile

Nella prova orale, verrà valutata la preparazione e l'attitudine al lavoro del candidato attraverso un colloquio.

Le materie sulle quali verteranno le prove d'esame sono: ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli enti locali; codice di comportamento dei dipendenti pubblici; diritto amministrativo; codice dei contratti pubblici. La data, il luogo e l'ora in cui verranno svolte le prove di selezione, saranno comunicate il giorno 5 novembre sul sito del comune di Treviso.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet del comune di Treviso, alla sezione concorsi e dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione.

Alla domanda sarà necessario allegare un curriculum professionale e di studi (che non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione) e la fotocopia di un documento valido d'identità. Per inviare la propria candidatura c'è tempo fino alla scadenza del bando prevista per il giorno 21 ottobre.