Potrebbero essere fino a 2,6 milioni i lavoratori interessati allo scivolo, la formula di pensione anticipata prevista dal Decreto Crescita, il numero 34 del 2019, che consente l'uscita dei contribuenti già dai 62 anni, la stessa età minima prevista da Quota 100. Ma rispetto a quest'ultima misura, lo scivolo può essere utilizzato anche rispetto ai requisiti di uscita per le Pensioni anticipate della riforma Fornero.

In questo caso, saranno necessari 37 anni e dieci mesi di contributi versati per lasciare il lavoro, un numero di anni di versamenti leggermente inferiore rispetto a quello previsto per le pensioni a quota 100. Tuttavia, la misura dello scivolo di pensione previsto dai Contratti di espansione del Dl 34/2019 necessita di particolari requisiti, non solo anagrafici e contributivi dei lavoratori prossimi alla pensione, ma anche delle imprese.

Pensioni anticipate: ultime notizie di oggi sullo scivolo, uscita dai 62 anni come per Quota 100

Infatti, per aderire allo scivolo garantendo ai propri lavoratori la pensione anticipata con 37 anni e dieci mesi di contributi, oppure l'uscita a 62 anni, come per la Quota 100, con cinque anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia (fissata per il 2019 e 2020 a 67 anni), le imprese innanzitutto dovranno essere di grandi dimensioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pensioni

Il numero di dipendenti, infatti, dovrà essere non inferiore ai mille e le imprese che vogliano finanziare l'uscita dei lavoratori dovranno accedere al contratto di espansione con il quale andranno a versare un'indennità mensile pari alla pensione maturata. L'aiuto alle imprese arriva dallo Stato nel caso in cui il lavoratore abbia diritto alla Naspi, indennità di disoccupazione che potrà essere corrisposta, per un massimo di due anni, dall'Inps.

Il quotidiano Il Sole 24 Ore ha fatto un calcolo dei lavoratori che potranno beneficiare della pensione anticipata con lo scivolo, eventualmente in alternativa anche alle stesse pensioni a Quota 100, a seconda del settore di attività della propria azienda e del numero di lavoratori. In totale, considerando il tessuto economico italiano caratterizzato da imprese medio-piccole, potrebbero aderire allo scivolo di pensione fino a 763 imprese italiane con oltre mille dipendenti, per un totale di 2.594.500 lavoratori.

Tra i settori maggiormente interessati allo scivolo vi è quello della ricerca e fornitura del personale (411 mila lavoratori), del commercio al dettaglio (circa 300 mila lavoratori), delle banche (230 mila), delle poste e corrieri (138 mila), dei servizi di pulizie (127.600), dei trasporti (110.800) e della ristorazione (oltre 100 mila).

Pensioni anticipate, alternativa a Quota 100: chi può uscire a 62 anni o con 37 e 10 mesi di contributi

Il quotidiano economico ha fatto anche una simulazione di un lavoratore in uscita con pensione anticipata garantita dallo scivolo, misura che gli permette di lasciare il lavoro fino a cinque anni prima rispetto alla vecchiaia come avviene per la Quota 100. Considerando un contribuente di età di 62 anni e sei mesi (sono stati già calcolati i possibili aumenti della speranza di vita della riforma Fornero sulla pensione di vecchiaia), e con 36 anni di contributi (numero insufficiente per l'altro requisito dello scivolo, ovvero i 37 anni e 10 mesi del requisito della pensione anticipata), la retribuzione annua di 32.500 euro e il massimale Naspi percepibile, pagato dall'Inps, di 1860 euro, la pensione maturata dal lavoratore sarà di 2020 euro. Con un risparmio anche per le imprese aderenti rispetto al vecchio scivolo, l'isopensione, previsto nel 2012 dalla riforma Fornero: tra il minor anno di anticipo (l'isopensione prevedeva fino a sette anni di uscita prima) e la Naspi pagata dall'Inps, nel caso del lavoratore il risparmio dell'azienda nei cinque anni di anticipo pensionistico ammonta ad oltre 77 mila euro.