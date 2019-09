Dagli esodati del commercio all’equo trattamento per i militari graduati, diverse le questioni aperte sul fronte previdenziale in vista della nuova legge di Bilancio su cui sta lavorando in questi giorni il governo giallo-rosso guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La manovra economica e finanziaria per il 2020, che dovrebbe contenere le risorse per la proroga delle Pensioni anticipate con Quota 100 e con Opzione donna, secondo le rassicurazioni del premier, che però non si è sbilanciato sulle altre misure attese come la salvaguardia di tutti gli esodati, tra i più penalizzati dalla legge Fornero, e soprattutto, la Quota 41 per i lavoratori precoci su cui aveva acceso le speranze e alimentato il precedente esecutivo M5s-Lega, in particolare l’ex vicepremier leghista Matteo Salvini oggi all’opposizione.

Anche se va detto la proroga di Opzione donna segna comunque un passo avanti, che lascia soddisfatte soprattutto le dirette interessate, migliaia di donne che vogliono andare in pensione anticipata a 58 anni se lavoratrici dipendenti a 59 anni se autonomo con il calcolo degli assegni previdenziali effettuato con il sistema contributivo.

Lega: ‘Sugli esodati del commercio non bastano le rassicurazioni del governo’

“Le rassicurazioni date oggi dal governo sulla situazione degli esodati del commercio – ha dichiarato la deputata della Lega Elena Murelli - ci confortano, ma non bastano”.

Così la deputata leghista, che oggi ha presentato in commissione Lavoro pubblico e privato a Montecitorio una interrogazione parlamentare al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo, del Movimento 5 stelle: “Vogliamo conoscere le tempistiche certe – ha sottolineato la Murelli illustrando l’interrogazione – sugli indennizzi mancati”.

Pensioni, Galantino (Misto): ‘Equo trattamento ai militari graduati al servizio dello Stato'

Davide Galantino, militare eletto alla Camera dei Deputati con il Movimento 5 stelle oggi componente del gruppo Misto, ha presentato una risoluzione con cui impegna l’esecutivo “a reperire le coperture necessarie a garantire – viene spiegato in una nota dal parlamentare - un equo trattamento pensionistico per tutti gli appartenenti alle Forze Armate”.

In sostanza Galantino, difendendo così la sua categoria, chiede l’aumento delle pensioni militari. “Non è assolutamente accettabile – secondo il deputato - che dopo una vita al servizio dello Stato si prenda una pensione di poco più di 1.000 euro al mese dopo – ha sottolineato primo graduato nella storia della Repubblica Italiana eletto a Montecitorio - aver regolarmente pagato tutti i contributi”.