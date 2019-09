Il Governo giallo-rosso ha iniziato già a lavorare sui temi che verranno affrontati nella nuova Legge di Stabilità 2020. Dal taglio del cuneo fiscale alla delicata questione delle Pensioni e a misure di welfare; sono questi gli argomenti che dovranno essere discussi e sui quali il Governo Conte-bis dovrà concentrarsi maggiormente per dare una risposta concreta a migliaia di italiani.

Sono tante le ipotesi sul tema pensioni al vaglio dell'esecutivo anche se, stando a quanto annunciato dallo stesso Premier Giuseppe Conte, il sistema della quota 100 sbandierato dalla Lega potrebbe essere riconfermato nella nuova manovra finanziaria.

Tuttavia, la misura volta a garantire il pensionamento anticipato a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi, potrebbe essere nuovamente finanziata fino al 31 dicembre 2021 senza continuare la sperimentazione oltre tale anno.

Ipotesi di modifiche su Quota 100

Non restano escluse, però, alcune ipotetiche modifiche riguardanti lo stop anticipato di un anno e una revisione immediata al fine di restringere la platea dei potenziali beneficiari visto che le adesioni registrate nei primi mesi di sperimentazione sono al di sotto di quanto preventivato dal precedente esecutivo.

"Quota 100 è una misura temporanea, è stata introdotta perché c'era una ferita. Sarà riproposta e sarà mantenuta ma non è la panacea di tutti i problemi del sistema pensionistico", ha spiegato il Presidente del Consiglio che avrebbe lasciato intendere anche la possibilità di una proroga del regime sperimentale donna allo scopo di rendere più agevole l'uscita dal mondo lavorativo alle lavoratrici.

Il reddito potrebbe essere riconfermato in manovra

Per questi motivi, il Premier Conte avrebbe proposto l'incremento di un Fondo pubblico previdenziale per lavorare e garantire una certezza previdenziale a tutte quelle persone che finora si sono trovate in una posizione di debolezza contributiva.

Anche il cosiddetto reddito di cittadinanza, dovrebbe essere riconfermato anche se, come affermato ancora dal Presidente del Consiglio Conte, non sarà una misura assistenziale.

Stando a quanto affermato dal quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", invece, il sistema delle quote costituisce una misura che potrebbe rivelarsi vantaggiosa solo per alcune categorie: i baby boomers, infatti, avendo la possibilità di anticipare l'uscita e senza una decurtazione sull'assegno previdenziale, riceveranno un importo favorevole rispetto agli altri lavoratori.

Inoltre, Quota 100, viene considerata una misura iniqua e costosa per le casse statali comportando nello stesso tempo, uno scarso riscontro dal mercato del lavoro visto che non ha favorito affatto il ricambio generazionale.