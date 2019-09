Entro il 15 ottobre il Governo giallo-rosso dovrà dare la sua prima risposta elaborando la prima bozza della nuova Legge di Stabilità che entrerà in vigore a partire dal 2020. Tuttavia, resta da superare il nodo-risorse che per l'esecutivo appare abbastanza difficile considerati i fondi molto limitati. Dall'incontro tenutosi al Teatro Apollo fra il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e lo stesso Premier Conte, però, sarebbe emersa la volontà dell'esecutivo di continuare la sperimentazione di Quota 100 e del reddito di cittadinanza.

"È la prima volta che un Presidente del Consiglio accetta di svolgere un dialogo insieme a noi. Il nostro Paese ha bisogno di confronto", ha affermato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Stando a quanto riporta "Il Secolo XIX", infatti, nel confronto si è parlato molto dei prossimi temi da trattare nella nuova Legge di Bilancio: dagli aiuti per il Meridione, al piano industriale green per l'Italia, al taglio del cuneo fiscale e ai temi previdenziali.

Trovare risorse per evitare l'aumento dell'Iva

L'unico problema, però, sono le risorse finanziarie molto limitate che potrebbero far saltare molti dei provvedimenti che il Governo giallo-rosso vorrebbe inserire nella manovra 2020. Sembra ormai certo, che le due misure bandiera del Governo giallo-verde continueranno ad esistere fino al termine della sperimentazione prevista per il 2021 e, oltre tale data, gli interventi non dovrebbero essere prorogati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pensioni

Tuttavia, viste le minori adesioni alle due misure rispetto a quanto preventivato dal precedente esecutivo, in molti pensavano a un accantonamento di Quota 100 e del reddito di cittadinanza con la possibilità di reperire circa cinque miliardi di euro che verrebbero aggiunti ai quattro miliardi derivanti dal calo degli interessi sul debito pubblico. Una cifra piuttosto irrisoria visto che, per bloccare l'aumento dell'Iva prevista per il 2020 occorrerebbero circa 23 miliardi di euro.

Conte: 'Il reddito deve essere perfezionato'

Stando a quanto affermato dal Premier Conte a margine dell'incontro con la Cgil, però, il meccanismo della Quota 100 sembra destinato a rimanere in vigore seppure temporaneamente.

Mentre per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, lo stesso Presidente del Consiglio ha annunciato che sono allo studio alcune modifiche: "Dobbiamo continuare a lavorare per fare in modo che si rientri nel tessuto lavorativo e riqualificare chi ha perso l'impiego altrimenti rimarrà davvero solo una misura assistenziale e lascerebbe effettivamente il tempo che trova" ha spiegato. Per lo stesso Giuseppe Conte, infatti, il sussidio del Movimento 5 Stelle rappresenta una misura di stampo assistenziale e pertanto, occorrerebbe essere perfezionata.