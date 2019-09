Salvo imprevisti o ripensamenti delle ultime ore, sembra ormai definito il quadro sulla riforma delle Pensioni in vista della legge di Bilancio 2020. Prosegue la sperimentazione di Quota 100, la pensione anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi introdotta nei mesi scorsi dal governo gialloverde e già richiesta da oltre 175mila persone tra uomini e donne. Prorogata anche la formula sperimentale di Opzione donna, attesa da migliaia di lavoratrici che potranno andare in pensione a 58 o a 59 anni, a seconda se dipendenti o autonome, con 35 anni di contributi.

Continua anche la pensione di cittadinanza. Non si sa se ci sarà spazio nella manovra per la Quota 41 auspicata dai lavoratori precoci che non riescono ad accedere al trattamento previdenziale con i requisiti relativi all’età pensionabile richiesti dalla legge Fornero, ovvero 67 anni e non riescono ad arrivare nemmeno a Quota 100 sommando l’età anagrafica e l’anzianità contributiva, ad esempio un lavoratore di 59 anni con 38 anni di contributi o altri casi più o meno simili.

Pensioni, Conte garantisce: ‘Quota 100 sarà mantenuta’

A rassicurare tutti sulla proroga di Quota 100 e Opzione donna è stato direttamente il presidente del Consiglio a Lecce durante un confronto con il leader della Cgil. Giuseppe Conte ha spiegato che l’esecutivo intende prorogare ancora una volta la soluzione previdenziale che consente l’uscita in anticipo dal lavoro scegliendo però il sistema di calcolo puramente contributivo dell’assegno previdenziale, che secondo Maurizio Landini, però, risulta “penalizzante”.

Per il segretario del sindacato rosso vanno date risposte alle donne sul fronte previdenziale e bisogna guardare ai giovani introducendo una sorta di pensione di garanzia, visto che la generazione di oggi è penalizzata dalla disoccupazione, da lavori precari o discontinui. Per la Cgil occorre fare ancora di più. La nuova pensione anticipata con Quota 100 non consente a tutti i lavoratori di superare la tanto discussa riforma Fornero varata nel 2011 dal Governo Monti sostenuto in parlamento da una maggioranza di larghe intese che andava dal Partito democratico a Forza Italia.

Il premier rassicura anche sulla prosecuzione di Opzione donna

La pensione anticipata a 62 anni con 38 anni di contributi, che ha consentito per effetto delle minori richieste rispetto al previsto, di risparmiare 1,5 miliardi di euro, secondo i dati diffusi dall’Inps, “è una misura temporanea”, ha ricordato il premier rispondendo a Landini, una misura “introdotta – ha specificato Conte - per sanare una ferita, un vulnus”.

La misura non è assolutamente a rischio, almeno per il triennio, secondo quanto continua ad assicurare il presidente del Consiglio. “Sarà mantenuta – ha spiegato Conte sulla Quota 100 - ma non è la panacea dei problemi del sistema pensionistico". Questo il punto generale sulla riforma delle pensioni mentre crescono le attese per la presentazione da parte del governo giallorossso della legge di Bilancio 2020.