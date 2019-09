Il Governo giallo-rosso continua a lavorare sulla nuova Legge di Stabilità che dovrebbe essere pronta per metà ottobre. In cantiere, molti interventi in materia fiscale ma anche molti temi sulla previdenza come Quota 100 e reddito di cittadinanza. Come affermato dal ministro del Tesoro Roberto Gualtieri, le due misure bandiera del Governo giallo-verde verranno confermate fino al termine della sperimentazione anche se, ci potrebbe essere qualche modifica sulle politiche attive del sussidio voluto dal Movimento 5 Stelle.

Tria contrario a Quota 100

Nel dibattito aperto, sarebbe intervenuto anche l'ex ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria: "Al posto di Quota 100 avevo proposto la riduzione dell'Irpef con un piccolo aggiustamento, la famosa rimodulazione dell'Iva, fu rifiutato perché si decise di far Quota 100", ha ribadito l'economista in un'intervista rilasciata alla trasmissione "Che Tempo che fa".

L'ex ministro Tria, infatti, non avrebbe risparmiato critiche alla Lega e al Movimento 5 Stelle che lo hanno sostenuto nonostante fosse contrario al pensionamento anticipato con il sistema delle quote. "Ho faticato, ma con Salvini ho sempre vinto io", ha detto anche Tria.

Gualtieri conferma Quota 100 e reddito

Come ormai noto, il meccanismo della Quota 100 voluto dalla Lega, consente a migliaia di lavoratori di anticipare l'uscita dopo il raggiungimento di almeno 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi; una misura che sembrerebbe destinata a finire visto che, nel 2021 la sperimentazione terminerà e il Governo giallo-rosso avrebbe chiuso ad ogni possibilità di proroga.

Per il neo ministro dell'Economia Gualtieri, invece, un Governo serio non cambia la misura ma cerca di farla funzionare bene. Quota 100, infatti, rappresenta un intervento che va ad esaurimento mentre per il cosiddetto reddito di cittadinanza, occorrerebbe il rafforzamento delle politiche attive volte a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro ai beneficiari del sussidio.

Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Adnkronos, inoltre, Giovanni Tria si sarebbe soffermato anche sulla connessione tra economia e questioni ecologiche sperando che l'Italia continua a combattere la sua battaglia per gli investimenti pubblici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pensioni

"Per affrontare i problemi dell’ecologia servono massicci investimenti. Senza investimenti, in tecnologie, in infrastrutture non si correggono i problemi del clima", ha detto. L'economista Carlo Cottarelli, invece, avrebbe spiegato che in Italia sussiste il problema della tassazione dell'energia con la conseguenza che si consuma maggior energia rispetto agli altri paese dell'Unione Europea.