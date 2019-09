L'azienda Poste Italiane dà avvio regolarmente a nuove assunzioni per reclutare personale che lavorerà annualmente, con possibilità di rinnovare il contratto. Inizialmente, infatti, i reclutamenti per la figura di postino/portalettere vengono attuati mediante contratto di lavoro a tempo determinato. Ciò avviene per necessità connesse alla copertura del personale assente, soprattutto in estate, autunno e primavera, e al bisogno di assumere risorse da destinare a uffici e zone.

L'Ente, dunque, ha divulgato le informazioni riguardo le nuove Offerte di lavoro rivolte ai giovani e meno giovani i quali sperano di entrare a far parte del gruppo leader in Italia. Le assunzioni riguardano l'intero territorio nazionale, anche se generalmente vi è più richiesta al Nord.

Per poter inviare la propria candidatura bisogna essere in possesso del diploma o di una laurea (a seconda della posizione) e non è richiesta esperienza pregressa.

I curriculum e la domanda di candidatura alle selezione deve avvenire telematicamente, mediante il sito ufficiale di Poste Italiane nella sezione 'Lavora con noi'.

Le posizioni ancora aperte e i requisiti per candidarsi

Poste Italiane ricerca figure da assumere nel lavoro di impiegati, portalettere, consulenti finanziari e figure di front-office (sportello). In particolare le posizioni aperte ad oggi sono le seguenti: figure di Front End da assumere nella provincia di Bolzano in Trentino Alto Adige e Consulenti finanziari e commerciali (profilo junior) da assumere in tutta Italia.

Quali sono i requisiti per candidarsi alle suddette figure?

Per potersi candidare come consulenti è necessario: essere in possesso di una laurea magistrale in Discipline Economiche con una votazione di almeno 102 su 110; avere buone capacità commerciali, ottimo orientamento al cliente e intraprendenza; egregia conoscenza degli strumenti di Office Automation. Questo profilo è ricercato in tutta Italia e prevede, inizialmente, un contratto di apprendistato di 36 mesi.

Le figure di Front End saranno impiegati negli uffici della provincia di Bolzano con contratto di lavoro a tempo determinato. I requisiti per candidarsi sono: diploma di scuola secondaria di secondo grado e bilinguismo (italiano e tedesco).

Come inviare la propria domanda

Per visionare le posizioni disponibili, scegliere quella d'interesse, e infine candidarsi, basterà cliccare 'Poste Italiane Lavora con noi' sul motore di ricerca.

Una volta entrati nel sito ufficiale di Poste Italiane, saranno visibili le posizioni aperte: cliccando sulla figura d'interesse si apriranno una serie di informazioni e sarà possibile candidarsi cliccando sulla dicitura 'Candidati'. Infine basterà registrarsi ed inviare il proprio curriculum vitae.