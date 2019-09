Lo scorso 6 settembre sarebbe dovuto svolgersi lo sciopero del personale di Alitalia. I sindacati ANPAC, ANPAV e ANP hanno differito la protesta al mese di ottobre. Sono stati così scongiurati i disagi per i passeggeri. L’agitazione di 24 ore a livello nazionale, sotto invito del Ministero dei Trasporti, è stata rimandata al mese prossimo, ma nel corso delle settimane a venire assisteremo ad altri scioperi nel comparto aereo.

In data lunedì 23 settembre, quando in Lombardia si fermerà Trenord, incrocerà le braccia il personale navigante di Alitalia, aderente ai sindacati CUB Trasporti e USB Lavoro Privato. Lo stop avrà durata di 24 ore e coinvolgerà piloti e assistenti di volo, oltre a tutto il personale di terra. Saranno attesi disagi a livello nazionale, con rischio di cancellazioni e ritardi. Si consiglia di informarsi prima di mettersi in viaggio.

Nel mese di settembre non ci saranno altre proteste, fatta eccezione per quella dei dipendenti della cooperativa COROS, operante presso l’aeroporto di Milano Malpensa, che si asterrà dal lavoro per 24 ore il giorno prima dello sciopero nazionale sopra citato. In questo caso è stato CUB Trasporti a proclamare lo stop. Nelle settimane successive assisteremo ad altri scioperi nel comparto aereo, di cui vi riportiamo i dettagli a seguire.

Scioperi in casa Alitalia ed ENAV tra ottobre e novembre

Come già accennato precedentemente, lo sciopero dello scorso 6 settembre è stato differito. La nuova data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di mercoledì 9 ottobre. Il personale navigante di Alitalia si fermerà per 24 ore, mettendo a rischio i collegamenti aerei su tutto il territorio nazionale e non solo. ANPAC, ANPAV e ANP sono i sindacati promotori dello stop.

Contemporaneamente si svolgerà anche la protesta di 4 ore (10.00-14.00) indetta da ASSOVOLO Trasporto Aereo e CONFAEL Trasporti. Inoltre, segnaliamo lo sciopero annunciato da FAST-CONFSAL, che coinvolgerà i lavoratori di tutte le aziende e i vettori del comparto aereo per l’intera giornata. A livello locale, invece, presso lo scalo di Falconara, nella provincia di Ancona, si fermeranno per 4 ore (13.00-17.0) i dipendenti di ENAV.

Stop proclamato da UNICA e UGL-TA. A pochi giorni di distanza, si registrerà un’altra agitazione dei controllori di volo, ma stavolta su tutto il territorio nazionale. In data venerdì 25 ottobre si registreranno 4 ore (13.00-17.00) di stop. In questo caso è stata solamente UNICA a promuoverlo. Infine, per la giornata di sabato 9 novembre, ci attenderà lo sciopero del personale di ENAV dell’area ex AIS/AIM (Aeronautical Information System /Management).

I lavoratori aderenti a UGL-TA si fermeranno per 4 ore (13.00-17.00).