Nuove opportunità di lavoro presso il prestigioso team di Italo Treni, eccellenza dell'alta velocità italiana che concorre con Frecciarossa, appartenente al gruppo di Ferrovie dello Stato. Dopo aver già assegnato diversi posti di lavoro nella prima metà del 2019, Italo ricerca altre 300 risorse da impiegare nel giro di due anni: a darne notizia è stata la stessa azienda mediante un comunicato stampa, divulgato sui propri canali ufficiali, in cui è presentato il piano triennale 2019/2021 riguardo alle imminenti assunzioni. Tale programma ha già permesso a ben 200 persone di ottenere un lavoro nel gruppo di Italo per diverse figure: hostess, operatori, ingegneri.

Gli aspiranti selezionati per lavorare in Italo Treno saranno inseriti presso le sedi di Milano, Roma e Napoli.

Le figure ricercate e i requisiti

Il programma di assunzioni 2019/2021 di Italo porterà al reclutamento di diverse figure, tra cui hostess e steward di bordo, operatori incaricati all’accoglienza e all'assistenza dei viaggiatori, operatori di Impianto, macchinisti, addetti alla movimentazione dei treni tra impianti di manutenzione e stazioni di partenza, ingegneri e risorse nello staff.

Per ogni figura ricercata è necessario essere in possesso di una serie di requisiti che sono disponibili nella sezione 'Lavora con noi' di Italo.

Per concorrere come hostess/steward, ad esempio, bisogna essere in possesso del diploma nella scuola secondaria di secondo grado ed avere una buona padronanza della lingua inglese. Per la posizione riguardante l'Ingegneria tecnica e manutenzione bisogna avere una titolo di laurea con specializzazione ferroviaria.

Per candidarsi nel ruolo di macchinista, invece, oltre al diploma di scuola secondaria è richiesta esperienza nello stesso ruolo di almeno un anno e ovviamente la Licenza Europea di condotta treni in corso di validità.

Come candidarsi per Italo Treni

Per dare un'occhiata alle selezioni aperte presso Italo Treni è necessario collegarsi sulla piattaforma ufficiale del team e, in particolare, nella sezione 'Lavora con noi'.

In tale sezione sono disponibili tutte le posizioni per cui è ancora possibile candidarsi: per farlo basterà cliccare su 'Invia il tuo cv' nella posizione d'interesse.

Le selezioni per i reclutamenti in Italo Treno, inoltre, prevedono l'allestimento di career day, ovvero di giorni per incontrare i candidati e dare loro informazioni aggiuntive sull’azienda. Dopo il precedente appuntamento di Milano, il prossimo si terrà a Bari nell'imminente mese di novembre (ancora non è stata divulgata la data precisa), per poi spostarsi nelle altre regioni italiane.