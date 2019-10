Il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense hanno indetto nuovi bandi di concorso, per l'inserimento di uno psicologo e per l'ammissione al corso propedeutico per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Concorso pubblico a novembre

Il dipartimento della giustizia minorile e di comunità ha bandito un avviso pubblico, per l'assegnazione di un posto professionale esterno in funzione di psicologo da destinare alle attività di valutazione del rischio stress-lavoro per l'ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Sassari e l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di Nuoro e Oristano (Sardegna).

I titoli di istruzione e i requisiti di accesso sono i seguenti:

laurea magistrale in psicologia;

essere iscritti all'ordine degli psicologi;

esperienza triennale certificata;

competenza nei servizi attuati dagli uffici di esecuzione penale esterna;

cittadinanza italiana o europea.

Tale mandato inizierà domenica 10 novembre 2019 e terminerà entro martedì 31 dicembre 2019. Il trattamento economico è di 4.500 euro inclusa l'IVA.

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa telematicamente mediante il successivo indirizzo di posta elettronica certificata: prot.uepe.cagliari @ giustiziacert.it entro le ore 13:00 di martedì 5 novembre 2019. Per valutare al meglio la sopracitata procedura di selezione contattare il sito web ufficiale del ''Ministero della Giustizia''.

Bando CNF

Il Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della Giustizia ha proclamato un procedimento selettivo volto all'approvazione al corso propedeutico per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Possono aderire soltanto coloro che:

sono iscritti all'albo ordinario o all'elenco speciale degli avvocati di istituzioni pubbliche da minimo otto anni;

negli ultimi tre anni non hanno riportato sanzioni disciplinari decisive interdittive;

hanno già trattato la professione forense;

hanno il diritto elettorale attivo.

Il contributo per partecipare al corso è di 750,00 euro non rimborsabile. Tuttavia, per coprire le spese di adesione al corso è prevista l'assegnazione di dieci borse di studio del valore di 1.000,00 euro ciascuna.

Tale corso ha una durata di cento ore, ovvero di dieci ore a settimana e tratta di diritto processuale civile e penale, giustizia amministrativa e costituzionale, orientamenti attuali delle giurisdizioni superiori. Da precisare che le lezioni si effettuano regolarmente il venerdì pomeriggio e il sabato mattina a Roma (Lazio).

La domanda di ammissione deve essere effettuata utilizzando l'applicazione telematica disponibile sul portale del ''CNF'' e della ''Scuola Superiore dell'Avvocatura'' e trasmessa tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata: corsicassazionisti @ pec.cnf.it entro trenta giorni dalla data di divulgazione del suddetto avviso visionabile sulla ''GU n- 84 del 22-10-2019''.