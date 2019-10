Nell'Ultimo numero della Gazzetta Ufficiale sono stati diffusi inediti Concorsi Pubblici per l'assunzione di personale, in qualità di istruttore di vigilanza e polizia locale. I bandi verranno espleti presso: il Comune di Caorle, il Comune di Codogné (istruttore direttivo di vigilanza), e presso il Comune di Orzinuovi e il Comune di Ardea (polizia locale).

Veneto: due concorsi per istruttore direttivo vigilanza

Il Comune di Caorle, della Città Metropolitana di Venezia deve assumere mediante concorso pubblico, un istruttore direttivo di vigilanza a tempo indeterminato.

Il presente concorso è rivolto a coloro in possesso di un: diploma di laurea in Giurisprudenza o altri titoli equivalenti, tra cui in economia e commercio.

Invio delle istanze

Le istanze dovranno essere inviate, entro il 25 novembre mediante raccomandata, oppure presentate direttamente o tramite PEC. L'ammissione al concorso comporta l'onere del pagamento della tassa di € 10,00. Il testo integrale del bando è pubblicato, sul sito internet del Comune.

Bando di concorso emesso dal Comune di Codogné, in provincia di Treviso, per l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo specialista di vigilanza. Oltre ai requisiti generali è richiesto un Diploma di Laurea in Giurisprudenza, oppure in scienze politiche, e possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B. I partecipanti devono inoltrare la propria candidatura, entro il prossimo 25 novembre all'ufficio del comune, oppure in alternativa tramite e-mail certificata o per raccomandata. Il testo del concorso è consultabile, sul sito istituzionale del Comune di Codognè.

Concorso polizia Locale: Orzinuovi e Ardea

In Lombardia, il comune di Orzinuovi ha emanato un concorso per la copertura di un posto di agente di polizia locale, a tempo pieno ed indeterminato. La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al comune, dovrà pervenire non oltre il termine perentorio di venerdì 22 novembre 2019, tramite posta raccomandata. Ricordiamo che potranno prendere parte alla selezione, i cittadini in possesso del: Diploma di scuola superiore di secondo grado (maturità).

Gli interessati possono scaricare il bando integrale, connettendosi al sito del Comune.

Il Comune di Ardea, in provincia di Roma ha promosso un avviso pubblico, per l'assegnazione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente comandante della polizia locale. Gli aspiranti possono partecipare, se in possesso dei seguenti specifici requisiti:

Laurea Magistrale in giurisprudenza;

Scienze dell'economia o equiparata;

Pregressa esperienza presso i corpi di polizia nazionale o locale.

Per quanto concerne l'invio dell'istanza, la domanda sarà ritenuta valida, se consegnata entro il 24 novembre 2019 a mezzo raccomandata; o per e-mail certificata o all'ufficio di suddetto Comune.

Si comunica che il bando completo è visionabile, nel sito del comune.