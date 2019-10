Selezioni in corso di giovani attori, da parte di Ecoframes, per la puntata pilota di una serie televisiva di livello internazionale da girare a Firenze. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di registi, da parte di 'Bocconi Live Performance Student Association', per uno spettacolo musicale.

Ecoframes Film & Tv

Sono tuttora aperte le selezioni per la realizzazione della puntata pilota di una importante serie televisiva di livello internazionale.

Le riprese verranno poi effettuate a Firenze. A tale proposito Ecoframes Film & Tv cerca un bambino di età compresa tra 6 e 10 anni, con occhi scuri e capelli biondi. Le candidature devono essere inviate a cura dei genitori dei bambini o di chi ne fa le veci al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ecoframes.net, indicando i dati personali del candidato e i propri riferimenti di contatto e allegando inoltre alcune fotografie del bambino.

I casting si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione a seguito di una prima valutazione su quanto inoltrato. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo al sito web di Ecoframes o al gruppo Facebook di Toscana Film Commission.

Bocconi Live Performance Student Association

La 'Bocconi Live Performance Srudent Aasociation' cerca attualmente un regista per dirigere un nuovo musical.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Offerte Di Lavoro

Il progetto verrà poi realizzato con l'area produzione dell'associazione, composta da studenti dell'Università Commerciale 'L. Bocconi'. Il candidato ideale deve aver avuto precedenti esperienze in ambito professionale nel mondo dello spettacolo in genere e in relazione al settore dei musical, come regista o come assistente alla regia o, quantomeno, aver studiato regia teatrale o essere attualmente impegnato in tale settore di studi.

Si richiede inoltre una adeguata conoscenza e abilità nell' ambito delle coreografie nonché rilevanti capacità di carattere comunicativo e relazionale. Il regista selezionato verrà poi chiamato a dirigere un cast composto da attori, ballerini e cantanti, per un periodo lavorativo (a part time) che avrà inizio nel prossimo mese di novembre per concludersi nel mese di maggio del prossimo anno. Tenuto conto poi del contesto internazionale in cui è inserita la prestigiosa Università in questione, si richiede una adeguata conoscenza della lingua inglese.

Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 11 ottobre dati personali, riferimenti di contatto, curriculum artistico-professionale e una breve lettera di presentazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: as.liveperformance@unibocconi.it.