Sono tuttora aperti i casting per la ricerca di figuranti generici e di figuranti speciali per la terza stagione della serie televisiva ''Baby'' in onda su Netflix. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di attori e attrici per un corto da girare a Bologna e diretto da Luca Fattori Giombi dal nome ''Tu Quoque''.

'Baby 3'

Per la realizzazione della terza stagione della serie televisiva in onda su Netflix e dal titolo Baby, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di figuranti semplici e speciali.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra 18 e 70 anni e di bella presenza, sia di origine italiana che appartenenti ad altre etnie, ambosessi con abilità peculiari come mangiafuochi, clown in grado di predisporre forme particolari con palloncini, acrobati con speciale dimestichezza sui trampoli, artisti di strada in genere, uomini e donne di nazionalità filippina.

I casting, a cui gli interessati dovranno presentarsi direttamente, si svolgeranno poi lunedì 21 e martedì 22 ottobre a Roma, presso la Chiesa di Santa Maria Immacolata di Grottarossa, a Via Flaminia, 994, in entrambi le date a partire dalle ore 9 e fino alle ore 17:30, con una pausa dalle 13 alle ore 14. All'ingresso si terrà una semplice pre-selezione per una generica verifica della presenza nei candidati delle caratteristiche richieste.

Tutti i partecipanti ai casting dovranno portare con sé la fotocopia della propria carta di identità e del codice fiscale (fronte/retro), su cui occorre riportare codice di avviamento postale, riferimenti di contatto (telefono e email), e l'IBAN personale. Le persone di nazionalità straniera invece, saranno tenute a presentare la fotocopia anche di ulteriori documenti come, ad esempio, il permesso di soggiorno in corso di validità per gli extracomunitari.

'Tu Quoque'

Per realizzare un interessante cortometraggio dal titolo Tu Quoque, la casa di produzione Combo Società Cooperativa seleziona attualmente alcuni giovani attori e attrici per ruoli da protagonista. Le riprese verranno poi effettuate nel prossimo mese di dicembre 2019 a Bologna. In particolare, per questo short film diretto dal regista Luca Fattori Giombi la richiesta è attualmente orientata nei confronti di un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 28 anni, entrambi originari del Marocco.

Gli interessati a proporre la propria candidatura, devono inviare entro e non oltre il prossimo 31 ottobre dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e al proprio curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: ''castingcombocoop@gmail.com''. Le selezioni si svolgeranno poi a Bologna, esclusivamente su convocazione, entro la metà del prossimo mese di novembre.