Casting tuttora in corso per la realizzazione dello spettacolo dal titolo Un'ora sola vi vorrei, con Enrico Brignano nel ruolo di protagonista principale, e per un importante progetto di carattere cinematografico, prodotto da Other Season Production, una importante casa di produzione italo-spagnola.

Un'ora sola vi vorrei

Sono attualmente in corso le selezioni per un importante spettacolo con il noto attore Enrico Brignano come protagonista principale e dal titolo Un'ora sola vi vorrei, con coreografie curate da Marco Chiodo.

L'attività professionale-lavorativa avrà luogo dal 15 novembre al mese di maggio del prossimo anno. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso ballerini e ballerine maggiorenni e di bellissima presenza e statura non inferiore a 1,70 per le donne e 1,75 per gli uomini, in possesso di adeguata tecnica di base, versatilità, conoscenza di modern, abilità, capacità improvvisative. Le selezioni si terranno innanzitutto a Milano il prossimo 6 di novembre, presso il Teatro degli Arcimboldi (Viale dell'Innovazione, 20): le ballerine alle ore 9:30 e i ballerini alle ore 14:30.

Altri casting sono poi previsti a Roma il 7 di novembre, presso lo Studios (ex De Paolis) a Via tiburtina, 521: le ballerine a partire dalle ore 9:30 e i ballerini dalle ore 14:30. È ulteriormente previsto un call back finale in data 13 novembre nella Capitale, i cui dettagli verranno comunicati in seguito. Gli interessati devono presentarsi con curriculum artistico stampato e foto cartacee (in primo piano e a figura intera).

Un progetto cinematografico

Per la realizzazione di un importante progetto cinematografico, per la produzione di Other Season Production, una casa di produzione italo-spagnola, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di giovani attori. In particolare, la richiesta è attualmente indirizzata nei confronti di ragazzi di età compresa tra 17 e 20 anni, anche privi di precedenti esperienze di carattere recitativo e di Rieti e provincia.

I casting in questione si svolgeranno a Rieti martedì 29 ottobre al LungoVelino Cafè di Via Salaria 26, a partire dalle ore 15 e sino, orientativamente, alle ore 19. Gli interessati devono presentarsi direttamente, muniti di un personale documento di identità e, se minorenni, accompagnati da almeno un genitore o di chi ne fa le veci. Il film è tuttora del tutto top secret, sia per quanto concerne la trama che il cast che altro ancora.

In ogni caso, quanti desiderano ricevere ulteriori informazioni e dettagli possono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: casting2019kk@ gmail.com.