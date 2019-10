Casting ancora aperti per la ricerca di protagonisti di puntata per il programma Rai del titolo Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, e selezioni tuttora in corso di attori e attrici con esperienze in ambito recitativo per un progetto formativo teatrale, interessante quanto continuativo, connesso a Zelda Teatro.

Vieni da me

Per il noto programma televisivo dal titolo Vieni da me, in onda sulle reti della Rai e condotto da Caterina Balivo, sono tuttora in corso le relative selezioni.

In particolare, la richiesta in questione è attualmente indirizzata nei confronti di uomini e donne, maggiorenni, desiderosi di dichiarare il proprio amore, di scusarsi con qualcuno o, ancora, di fare una sorpresa a un amico, un parente, al partner o ad un'altra persona. Si cercano inoltre sempre uomini e donne che hanno vissuto esperienze davvero intense e definibili come straordinarie, o eventi che hanno veramente trasformato la propria vita o, ancora, fans di celebri personaggi del mondo dello spettacolo e magari in grado di sapere quasi tutto dei loro beniamini.

Gli interessati a proporre la propria personale candidatura per partecipare al programma in onda sulle reti della Rai possono far riferimento al seguente numero di telefono: 06/45420383.

Un progetto teatrale

Per la realizzazione di un importante progetto di carattere teatrale, correlato a Zelda Teatro, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di uomini e donne, di età compresa tra 60 e 70 anni, in possesso di una adeguata esperienza recitativa nel mondo del teatro.

Si tratta sostanzialmente di uno speciale format di tipo teatrale correlato al settore della formazione. Possono proporre la propria personale candidatura attori e attrici residenti in qualsiasi parte d'Italia. Peraltro, oltre alla regolare retribuzione prevista in quest'ambito, tutte le spese inerenti il viaggio, il vitto e, eventualmente, l'alloggio, saranno integralmente a carico della compagnia teatrale.

L'attività artistico-professionale si svolgerà nell'arco di 10 giornate, suddivise in prove e performance. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono inviare entro e non oltre il prossimo 15 di novembre i propri dati personali, i relativi riferimenti di contatto (comprensivi di indirizzo di posta elettronica e recapiti telefonici), alcune fotografie e il proprio dettagliato curriculum in ambito teatrale e recitativo, a questo indirizzo email: casting@ zeldateatro.com.

Le selezioni si svolgeranno poi esclusivamente su convocazione a seguito di accurata valutazione della documentazione inoltrata online.