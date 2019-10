Bandito un nuovo concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di 21 sottotenenti di vascello in servizio permanente nella Marina Militare. Stando a quanto riportato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre, si ricercano 5 sottotenenti per il Corpo del genio della Marina, 4 sottotenenti per il Corpo sanitario militare marittimo, 2 sottotenenti per il Corpo di commissariato marittimo e 10 sottotenenti per il Corpo delle capitanerie di porto.

I requisiti per partecipare al concorso

I requisiti principali per partecipare alle selezioni consistono nell'avere un'età inferiore ai 35 anni, essere in possesso della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici, non essere stati dispensati o destituiti dai pubblici uffici, assenza di condanne per delitti non colposi e non essere obiettori di coscienza. Inoltre, per gli ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare.

Mentre, il limite di età è elevato a 40 anni. Situazione diversa invece per gli ufficiali in ferma prefissata appartenenti all'Arma dei Carabinieri, per i quali il limite d'età è di 34 anni. I candidati che intenderanno partecipare alle selezioni dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale in Ingegneria Informatica, laurea magistrale in Ingegneria edile o in Architettura, laurea in Medicina e Chirurgia, laurea magistrale in Finanza o laurea magistrale in Giurisprudenza, secondo le modalità previste dal bando.

Domande entro il 28 novembre

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica, attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata, entro e non oltre il 28 novembre.

Le fasi di selezione consistono in una due prove scritte, nella valutazione dei titoli di merito, accertamenti psico-fisici e attitudinali, prova di efficienza fisica e prova orale, oltre alla prova facoltativa di lingua straniera.

Selezioni nel mese di dicembre

Per i profili di sottotenente per il Corpo delle Capitanerie di Porto e del Corpo di commissariato marino marittimo, la prima prova scritta si svolgerà rispettivamente nei giorni 10 e 12 dicembre presso l'Accademia Navale di Livorno.

Mentre gli aspiranti sottotenenti per il Corpo sanitario militare marittimo dovranno recarsi al Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona il 17 dicembre. Inoltre, per il Corpo del genio della Marina (specialità infrastrutture), la prova avrà luogo il 17 dicembre presso l'Accademia Navale di Livorno. Mentre per le specialità armi navali la prova si svolgerà il 19 dicembre sempre all'Accademia Navale di Livorno.