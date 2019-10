E’ stata prorogata di 45 giorni la scadenza dei bandi di concorso pubblici del Ministero della Salute la cui scadenza era stata inizialmente indicata per il 27 ottobre 2019. La proroga, comunicata attraverso una rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale quarta serie concorsi n° 88 del 22 ottobre, si riferisce al bando per 40 posti da dirigente medico e 10 posti da dirigente veterinario, per i quali a nuova scadenza per l’invio delle domande è ora fissata al prossimo 11 dicembre 2019.

Il motivo della nuova scadenza dei bandi di concorso del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute aveva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 77 del 27 settembre 2019 un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti di dirigente sanitario medico ed un secondo concorso per titoli ed esami, per la copertura di 10 posti di dirigente sanitario veterinario. Nei due bandi veniva riportata la classica scadenza per la presentazione della domanda a trenta giorni dalla pubblicazione, vale a dire il 27 ottobre 2019.

Con l’ultima Gazzetta del 22 ottobre, invece, lo stesso Ministero ha pubblicato una rettifica che proroga di 45 giorni la scadenza in quanto, essendo il bando di concorso riservato a coloro che conseguiranno il diploma di specializzazione entro la scadenza, si è ritenuto opportuno accogliere le numerose istanze pervenute alla Direzione generale del personale ai fini di permettere la partecipazione al concorso anche ai medici ed ai veterinari che sono iscritti al penultimo o all’ultimo anno del corso di specializzazione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

In questo modo, potranno partecipare ai concorsi anche i medici che non hanno ancora concluso la formazione specialistica. Per questi, in particolare, sarà predisposta una graduatoria di merito separata e la loro eventuale assunzione, purché risultati idonei e utilmente collocati in tale graduatoria separata, sarà subordinata al conseguimento della specializzazione oltre che all'esaurimento della graduatoria di merito dei candidati che hanno già conseguito la specializzazione alla scadenza del bando.

Requisiti per i concorsi pubblici Sanità per medici e veterinari

In virtù del prolungamento della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ricordiamo che i requisiti per la partecipazione ai due concorsi indetti dal Ministero della Salute prevedono il possesso, oltre che dei titoli di studio idonei (specializzazione in sanità animale per i veterinari e igiene, epidemiologia e Sanità pubblica per i medici chirurghi), la cittadinanza italiana o di altro paese Ue, il godimento dei diritti civili e politici, la conoscenza della lingua inglese, la conoscenza delle più comuni apparecchiature ed applicazioni informatiche.

La domanda potrà essere inviata entro la nuova scadenza dell’11 dicembre 2019 esclusivamente in modalità on line attraverso l'applicazione informatica predisposta sul sito Internet del Ministero della Salute all'indirizzo concorsi.sanita.it, tenendo conto che, come comunicato nella rettifica, per motivi tecnici, l’applicazione non sarà funzionante nei giorni tra il 30 ottobre e il 5novembre 2019.