Ultimamente sono stati resi pubblici alcuni bandi di concorso per il conferimento di diversi posti di lavoro che riguardano tre biologi, nove tecnici di laboratorio biomedico e dieci tecnici di radiologia medica. Tali selezioni sono attivate tramite l'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma (per biologi) e mediante l'azienda sanitaria locale di Napoli (per tecnici). I bandi hanno come data di scadenza per la presentazione delle domande venerdì 22 novembre 2019.

Concorso per biologi

L'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma (Lazio) ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posizioni in qualità di dirigente biologo, specializzato in patologia clinica o biochimica clinica da inquadrare con un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Per concorrere è richiesta la laurea in scienze biologiche, la specializzazione in biochimica clinica o patologia clinica, l'iscrizione nell'albo professionale e una buona padronanza della lingua italiana.

La domanda di assunzione deve essere compilata in carta semplice e inviata al protocollo generale dell'azienda circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 (RM). Il testo integrale del bando è reperibile sul ''Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 81 del 08-10-2019 Pag. 313''. Per acquisire maggiori delucidazioni interpellare l'U.O.C. gestione risorse umane al numero telefonico: 06/58702552.

Copertura di 19 posti per tecnici

L'Asl di Napoli 2 nord di Frattamaggiore (Campania) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di 9 ubicazioni con il ruolo di collaboratore professionale sanitario, tecnico di laboratorio biomedico da destinare presso l'obitorio giudiziario e 10 incarichi con la carica di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica di categoria D, da regolarizzare con un contratto a tempo indeterminato full time.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

I corrispettivi titoli di studio e requisiti di accesso sono i successivi:

Tecnico di Laboratorio Biomedico

laurea in tecniche di laboratorio biomedico;

master in tecnica diagnostica delle autopsie e procedure istopatologiche, assistente patologo;

iscrizione all'albo di pertinenza.

Tecnico di Radiologia Medica

laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia;

iscrizione all'albo professionale.

La domanda di ammissione deve essere stilata in carta libera e inviata entro le ore 24:00.

La suddetta procedura di selezione è visibile sul ''Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 55 del 23-09-2019''. Per ottenere altre informazioni contattare l'Asl NA 2 nord servizio gestione risorse umane, settore concorsi, Via P.M. Vergata n. 228, Frattamaggiore (NA).

È possibile valutare al meglio i sopracitati procedimenti selettivi tramite la ''Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 84 del 22-10-2019''.